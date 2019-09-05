"بعد رد الفيفا".. الجمعية العمومية لاتحاد الكرة تدعو الجانيني لجلسة استماع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: أعلنت اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة محمد الطويلة عن عقد اجتماع الجمعية العمومية في الفترة القادمة. ويأتي ذلك الاجتماع من أجل توضيح الأمور الخاصة بلجنة التطبيع والاتحاد المصري لكرة القدم وموقف الجمعية العمومية منه. Advertisements كما أرسلت اللجنة المفوضة خطاباً رسمياً للسيد عمرو الجنايني رئيس لجنة التطبيع المفوضة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تطالب منه بضرورة الحضور الى اجتماع الجمعية العمومية للرد على استفسارات المتعلقة بلجنة التطبيع . ويأتي ذلك متوافقاً مع ما جاء برد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية بشأن الاستفسار عن حيثيات قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

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