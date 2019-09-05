تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة الجهات المعنية لإقامة نهائي كأس مصر في الثامنة من مساء الأحد المقبل بستاد الجيش ببرج العرب بحضور جماهيري جاري تحديد عدده بما يتناسب وأهمية الحدث.
في الوقت نفسه قرر اتحاد كرة القدم دمج الدرجتين الثالثة والثانية في درجة موحدة تقدر تذكرتها ب 75 جنيها مع منحها النسبة الأغلب في عدد التذاكر الإجمالية للمباراة تقديرا لقاعدة جماهير كرة القدم ، فيما تحدد أسعار الدرجة الأولى ب 300 جنيه والمقصورة 750 جنيه.
وكان اتحاد كرة القدم قد عين حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد منسقا فنيا للمباراة ، في نظام جديد للاتحاد بعد نجاحه في تجربة بطولة الأمم الأفريقية التي عمل خلالها الزناتي ضمن طاقم مجموعة القاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل| رسميا.. نهائي كأس مصى بين الزمالك وبيراميدز في برج العرب بحضور جماهيري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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