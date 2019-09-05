بيراميدز يفاجئ الزمالك في نهائي كأس مصر بهذا القرار

ينوي الفرنسي سبستيان ديسابر، المدير الفني لنادي بيراميدز، تجهيز مفاجآة لنادي الزمالك، خلال المباراة التي ستجمعهما في نهائي بطولة كأس مصر 2019، يوم الأحد المقبل. ويفكر ديسابر في الاستعانة بمحمد فاروق في نهائي الكأس أمام الزمالك، بعدما تأكد جاهزية اللاعب للمشاركة في المباراة، بعد تعافيه من الإصابة لحقته خلال الفترة الأخيرة. وكان محمد فاروق قد تعرض للإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة خلال فترة الإعداد للفريق استعدادا للموسم الجديد، قبل التعافي من إصابته، والجاهزية للمشاركة في المباريات.

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