ديمبلي يكشف سبب رفضه الإنتقال إلى باريس سان جيرمان

كشف الفرنسى عثمان ديمبلى لاعب فريق برشلونة الإسبانى، السبب وراء رفضه الإنتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الصيف الحالي.
وذكرت صحيفة "ماركا " الإسبانية بأن ديمبلى أصرعلى البقاء في برشلونة وتحقيق أهدافه بالفوز بجائزة الكرة الذهبية، وصرح اللاعب قائلاً : "لا يهمنى من يأتى ، المنافسة لا تخيفنى و سأقاتل من أجل النجاح مع برشلونة".
الجدير بالذكر بان برشلونة كان مستعدًا لاستخدام الفرنسي كجزء من صفقة تبادلية لإعادة نيمار لصفوف الفريق الكتالوني، لكنه لم يكن مستعدًا للإنتقال إلى عمالقة دوري الدرجة الأولى الفرنسي .
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