إسماعيل يوسف يسجل في عمومية الزمالك

قام إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بالتسجيل والتصويت في الجمعية العمومية للقلعة البيضاء المنعقدة أيام الخميس والجمعة والسبت. العمومية للقلعة البيضاء المنعقدة أيام الخميس والجمعة والسبت. وحرص تيجانا على التواجد وسط الأعضاء اثناء عملية التسجيل والتصويت في اول ايام الجمعية العمومية.

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