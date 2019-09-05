الإسماعيلي يستعد لمواجهة بلدية المحلة

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى، استعداته اليوم الخميس لمواجهة بلدية المحلة.

ومن المقرر ان تنطلق مباراة الإسماعيلي وبلدية المحلة في تمام الخامسة عصر غد الجمعة، على استاد الإسماعيلية استعداداً لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى المقرر لها الجمعة المقبل فى البطولة العربية.

وكان واجه الدراويش نظيره المعادي ودياً بالأمس ونجح في الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف، سجل الوافدن الجدد الاهداف بواقع اثنين لمحمد حمدي ذكي، وهدف لاحمد مدبولي، وهدف لخليل

عصر غد الجمعة، على استاد الإسماعيلية استعداداً لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى المقرر لها الجمعة المقبل فى البطولة العربية.وكان واجه الدراويش نظيره المعادي ودياً بالأمس ونجح في الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف، سجل الوافدن الجدد الاهداف بواقع اثنين لمحمد حمدي ذكي، وهدف لاحمد مدبولي، وهدف لخليل نيمار

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