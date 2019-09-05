كريم بنزيما يتفوق علي كريستيانو رونالدو

حقق الفرنسي كريما بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني تفوقاً ملحوظاً علي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاحم يوفنتوس الإيطالي، في عدد الأهداف التي تم تسجيلها خلال عام واحد.

ومنذ بداية 2019 تمكن بنزيما من تسجيل 21 هدفاً منهم 17 في الدوري الإسباني في الموسم الماضي والحالي، وهدف في دورى

أبطال أوروبا، وثلاثة في كأس الملك.

وتمكن بنزيما من خطف المركز الرابع في قائمة هدافي عام 2019 ويتصدر ميسي الترتيب برصيد 30 هدفا، يليه روبيرت ليفاندوفسكي 25 هدفاً، ثم سيرجيو أجويرو وكيليان مبابي برصيد 24 هدفاً.

واستطاع بنزيما منذ أنضمامه إلي ريال مدريد تحقيق مفاجئته الأولي بتفوقه علي اللاعب السابق للفريق كريستيانو رونالدو في عدد الأهداف التي سجلها في عام واحد، فسجل رونالدو 13 هدفاً عام 2019 .

ويعتبر بنزيما من أفضل لاعبي ريال مدريد الموسم الماضي بتسجيله 30 هدفاً في كافة البطولات وشارك في صنع 12 آخرين، ليساهم في 42 هدف مؤكداً على أحقيته بالتواجد بصفوف ريال مدريد.