صور.. الخطيب يبحث مشروعات مستقبلية مع محافظ الإسكندرية

استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية صباح اليوم بمكتبه الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، ودار حوار مطول حول سبل التعاون بين النادي والمحافظة خلال الفترة المقبلة، جاء ذلك في إطار سياسة النادي الأهلي للتعاون مع مؤسسات الدولة بما يخدم مصلحة الأهلي والرياضة المصرية بشكل عام.

وشهدت الجلسة حوارًا مثمرًا جاء في مقدمته رغبة الكابتن محمود الخطيب في تدشين فرع جديد للأهلي بمحافظة الإسكندرية؛

لإسعاد جماهيره واستكمالًا لسلسلة فروع النادي السابقة والعمل على التواصل مع محبي النادي في كل مكان.

ورحب الدكتور عبدالعزيز قنصوه برئيس الأهلي، وأكد على أن رغبة الكابتن محمود الخطيب في التعاون مع المحافظة أمر يسعده ومحل اهتمام وتقدير كبير، لاسيما أنه يتعلق بالنادي الأهلي أكبر نادٍ في إفريقيا، كما أن التعاون خطوة إيجابية لخدمة

الرياضية المصرية وإنشاء فرع جديد للأهلي بالإسكندرية يبقى مرحلة مهمة لتوسيع القاعدة الرياضية والاهتمام بالناشئين والبراعم للالتحاق باللعبات المختلفة.

وشهدت المقابلة التي جرت في أجواء ودية بمقر المحافظة في حضور السيد أحمد جمال نائب المحافظ والدكتور إسماعيل العادلي، المستشار الهندسي للمحافظة والمهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس إدارة الأهلي حوارًا في اتجاهات عديدة بما يخدم المصلحة العامة؛ سواء على الصعيد الاجتماعي أو الرياضي. وقام المهندس سامح علي كامل بشرح الرؤية الهندسية لما تحدث فيه رئيس النادي من مشروعات مستقبلية مع محافظ الإسكندرية.