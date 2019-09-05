سوريا تكتسح الفلبين بخامسية في التصفيات الآسيوية

حقق المنتخب السوري فوزًا كبيراً على نظيره الفلبين بخمسة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين اليوم الخميس، على ملعب باناد ستاديوم ضمن منافسات المجموعة الأول للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 و كأس آسيا 2023 .
افتتح أهداف اللقاء عمرو السومة وخالد المبيض فى الدقيقتين 14 , 30 من الشوط الأول من المباراة، ليضاعف النتيجة فراس الخطيب من ركلة جزاء وعمرو السومة فى الدقيقتين 48 ، 55 من بداية الشوط الثانىوأحرز الهدف الخامس للمنتخب السورى اللاعب محمود المواس فى الدقيقة 85 من نهاية الشوط الثانى .
بينما أحرز ثنائية الفلبين خافيير باتينو ومايك أوت فى الدقيقتين 6 ، 83 من المباراة .
بهذه النتيجة يحتل المنتخب السورى صدارة المجموعة الأولى، بثلاث نقاط، منتظرًا ما ستسفر عنه باقى مباريات المجموعة .
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