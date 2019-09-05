موعد ودية السعودية ومالي.. والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يلتقى المنتخب السعودى أمام نظيره مالى فى لقاء ودّي اليوم الخميس، على ملعب محمد بن فهد الدولى استعدادًا لمواجهة اليمن فى التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 و كأس آسيا 2023

موعد مباراة السعودية ومالي:

تقام مباراة السعوية ومالي على ملعب محمد بن فهد الدولي، فى تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر، الساعة السابعة

بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة الثامنة بتوقيت أبو ظبى .

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ومالي:

تذاع مباراة المنتخب السعودى أمام نظيره

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المالي بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية "ksa sport"بصوت سمير المعيرفي .

التشكيل المتوقع للسعودية:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف .

خط الدفاع: سلطان الغنام - عمر هوساوي - زياد الصحفي - ياسر الشهراني .

خط الوسط: هتان باهبري - محمد كنو - عبدالفتاح عسيري - سلمان الفرج - عبدالرحمن الدوسري .

خط الهجوم: هارون كمارا .