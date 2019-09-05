هاني عبادة: عمومية الزمالك مظهر حضاري

أكد اللواء هاني عبادة، نائب المدير التنفيذي لنادي الزمالك، أن الإقبال الكبير الذي تشهده أعمال الجمعية العمومية بالنادي بداية من اليوم يمثل مظهرًا حضاريًا من خلال ١٥٠ لجنة

في شارع الملك فاروق بالنادي.

شدد عبادة على أن مجلس إدارة النادي، برئاسة مرتضى منصور، أصدر تعليمات بضرورة توفير سبل الراحة لجميع

الأعضاء ووجود عجلات حاملة لكبار السن.

وتابع: "افتتاح أعمال الجمعية العمومية اليوم بدأ من الساعة التاسعة بمعرفة لجنة مديرية الشباب والرياضة، برئاسة أحمد الوكيل، وأن الكشوفات على بوابتي وزارة الشباب والرياضة، ونادي الترسانة للتسهيل على الأعضاء إيجاد لجنتهم".