أكد نيكولا كالينيتش مهاجم روما المنضم حديثًا من فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، عن سعادته بالانضمام إلى صفوف الفريق الإيطالي.
وقال كالينيتش خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده روما لتقديمه "سعيد للغاية بتواجديهنا، ففريق روما عظيم وله تاريخ كبير، وتلك مغامرة جديدة بالنسبة لي أتمنى أن أظهر فيها بشكل جيد".
وواصل "خلال العامين الماضيين لم أتمكنمن اللعب كثيراً، لذلك أتمنى أن يمر هذا الموسم بلا إصابات، فأنا أريد التواجد في الملعب والمشاركة".
وأردف "تجربة أتلتيكو مدريد كانت جيدة بالنسبة لي، خاصة مع تركيز سيميوني المدير الفني للفريق على الجانب التكتيكي، ولذلك فقد استفدت من تلك التجربة".
كانت هذه تفاصيل خبر كالينيتش بعد الانضمام لروما: أتمنى أن يمر الموسم بلا إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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