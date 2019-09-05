كالينيتش بعد الانضمام لروما: أتمنى أن يمر الموسم بلا إصابات

أكد نيكولا كالينيتش مهاجم روما المنضم حديثًا من فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، عن سعادته بالانضمام إلى صفوف الفريق الإيطالي.

وقال كالينيتش خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده روما لتقديمه "سعيد للغاية بتواجدي

هنا، ففريق روما عظيم وله تاريخ كبير، وتلك مغامرة جديدة بالنسبة لي أتمنى أن أظهر فيها بشكل جيد".

وواصل "خلال العامين الماضيين لم أتمكن

من اللعب كثيراً، لذلك أتمنى أن يمر هذا الموسم بلا إصابات، فأنا أريد التواجد في الملعب والمشاركة".

وأردف "تجربة أتلتيكو مدريد كانت جيدة بالنسبة لي، خاصة مع تركيز سيميوني المدير الفني للفريق على الجانب التكتيكي، ولذلك فقد استفدت من تلك التجربة".