تحليل | روما يُفسد مكتسبات السوق في الديدلاين

حققت إدارة روما العديد من المكتسبات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لعل أهمها تمديد عقد ثلاثي الخط الأمامي “زانيولو ودجيكو وأوندير” والتعاقد مع ظهير يوفنتوس “سبينازولا” بـ 29 مليون يورو، وضم حارس مرمى ريال بيتس “باو لوبيز” وشراء نجم أتالانتا “بريان كريستانتي”.

لكن اليوم الأخير لم يكن على نفس مستوى باقي أيام الميركاتو، حيث قررت إدارة النادي وبشكل مفاجيء ارسال اللاعب التشيكي المميز “باتريك شيك” إلى ريد بول ليبزج بنظام الإعارة مقابل 3.5 مليون يورو مع خيار الشراء في نهاية الإعارة نظير 29 مليون يورو.

واعتقد أنصار الذئاب أن المدير الفني الجديد “فونسيكا” سيجلب لاعب سوبر “ورلد كلاس” بدلاً من باتريك شيك الذي صبر عليه النادي خلال الموسمين الماضيين، إلا أنه ذهب نحو التوقيع مع لاعب لا يلعب بصفة مستمرة منذ عام 2016 عندما رحل عن بوروسيا دورتموند “هنريخ مخيتاريان”.

النجم الآرميني تراجع مستواه بصورة مخيفة في السنوات الثلاث الماضية رفقة مانشستر يونايتد وآرسنال، ولم يكن نفس اللاعب الذي عرفناه رفقة دورتموند في الدوري الألماني، واستعارته مقابل ثلاثة ملايين يورو في اليوم الأخير، كان قرارًا غريبًا، فمن الواضح أن فونسيكا وعده بفرصة وإلا لما وافق اللاعب على الحضور إلى العاصمة الإيطالية.

ويرى البعض أن الفرص التي سيحصل عليها مخيتاريان كان من باب أولى أن تُمنح لباتريك شيك الذي يُجيد في عدة مراكز بخط الوسط، كما أن إصابات أقل وسرعته أعلى ولياقته أفضل مقارنة بالآرميني.

وقالت تقارير صحفية إيطالية أن روما حصل على 3.5 مليون يورو نظير إعارة شيك، مؤكدة أنه في حال تأهل لايبزيج لدوري الأبطال الموسم المقبل سيكون من حقه شراء اللاعب بمقابل 29 مليون يورو.

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القرار الثاني الأخير، كان يتعلق بالمهاجم الكرواتي “نيكولا كالينيتش” الذي لم يثبت نفسه رفقة نادي أتلتيكو مدريد خلال الموسم الماضي، واكتفى المشاركة في 24 مباراة بجميع المسابقات، من بينهم 17 مباراة في الدوري الإسباني سجل خلالهم هدفين فقط.

الشيء الوحيد الذي قد يُساعد نيكولا كالينيتش /31 عامًا/ على تحقيق النجاح في روما هو الخبرات التي اكتسبها خلال فترته الطويلة بالدوري الإيطالي مع ناديي ميلان وفيورنتينا.

وقال الموقع الرسمي لروما “ينضم المهاجم الكرواتي إلى غيالوروسي من أتلتيكو مدريد الإسباني حتى صيف 2020، مقابل 2 مليون يورو للإعارة، مع خيار الشراء بقيمة 9 ملايين يورو”.

ولن يتجاوز دور كالينيتش عن لعب دور المهاجم البديل لإدين دجيكو إذا ما تعرض البوسني للإصابة، ما يعني أنه سيواصل مسيرته من على دكة البدلاء لموسم آخر وهو في هذا السن المتقدم.