رسميًا…تحديد موعد نهائي كأس مصر وسعر التذكرة

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، عصر اليوم الخميس، موافقة رسمية من الجهات المعنية بتنظيم نهائي كأس مصر 2019/2018 في الثامنة من مساء الأحد المقبل بملعب الجيش ببرج العرب.

وأكدت الجهات الأمنية إمكانية حضور جمهور في المباراة النهائية للكأس، وجاري تحديد عدد الجمهور الذي سيُسمح بتواجده في مدرجات برج العرب بما يتناسب مع أهمية الحدث.

وفي الوقت نفسه قرر اتحاد الكرة دمج الدرجتين الثالثة والثانية في درجة موحدة تقدر تذكرتها ب 75 جنيهًا مع منحها النسبة الأغلب في عدد التذاكر الإجمالية للمباراة تقديرًا لقاعدة جماهير كرة القدم،

فيما تحدد أسعار الدرجة الأولى بمبلغ 300 جنيه والمقصورة الرئيسية بـ 750 جنيه.

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وكان اتحاد كرة القدم قد عين مدير المسابقات بالاتحاد “حسام الزناتي” منسقًا فنيًا للمباراة، في نظام جديد للاتحاد بعد نجاحه في تجربة بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 التي عمل خلالها الزناتي ضمن طاقم مجموعة القاهرة.

وتأهل الزمالك إلى المباراة النهائية لكأس مصر بعد أن تجاوز أندية مركز شباب منية سمنود والإنتاج الحربي ومصر المقاصة والاتحاد السكندري في طريقه نحو المباراة النهائية التي قيل أنها قد تقام على ملعب الاسكندرية الدولي في باديء الأمر.

ولم تكن مأمورية بيراميدز أسهل لبلوغ نهائي الكأس لأول مرة في تاريخه، إذ واجه أحد الأندية الشعبية في مستهل مشواره “طنطا” وتغلب عليه بصعوبة كبيرة (2/3) بعدما احتسبت ركلة جزاء سجلها محمد مجدي أفشة قبل النهائية بـ 15 دقيقة.

وفي الدور ثمن النهائي فاز بيراميدز على الأهلي بهدف نظيف، وفي الدورين ربع ونصف النهائي هزم حرس الحدود ثم بتروجيت.