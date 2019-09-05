أسلوب سيد عبد الحفيظ، ما بين السوشيال ميديا ولغة العقل

بقلم | محمد مصطفى |

سيد عبد الحفيظ أسلوبه صح، سيد عبد الحفيظ يتصرف بطريقة مثالية. سيد عبد الحفيظ أسلوبه لا يعجبني ويجب أن يُغيره في أسرع وقت. سيد عبد الحفيظ أسلوبه غير مُناسب ولا يُعبر عن منصبه. سيد عبد الحفيظ أسلوبه جيد جدًا لكن مكانه ليس مديرًا للكرة في الأهلي، مكانه في قناة النادي الأهلي.

هذا ملخص آراء السوشيال ميديا الأهلاوية تعليقًا على أسلوب سيد عبد الحفيظ خلال الموسم الماضي، وعلى مدار الـ 10 أيام الماضية التي شهدت اصطدامه الحاد بمجلس إدارة الزمالك في وسائل الإعلام ودفعت بعض الإعلاميين نحو التدخل لتهدئة الأجواء وتلطيفها قبل أيام من بداية الموسم الجديد.

في الحقيقة أي متابع للسوشيال ميديا سيتوه ولن يصل إلى الحقيقة الكاملة، فلن يجد رأي غالب في المنشورات التي تتحدث عن مواقف سيد عبد الحفيظ ضد الزمالك، لكنه سيجد في التعليفات تأييد وبأغلبية كبيرة لأسلوبه، ومَن يقرأ التعليقات سيجد هذا بنفسه.

لكن هذا ليس محور المشكلة، المشكلة هو وجود إصرار غير عادي من الجمهور على إدارة لجنة الكرة ومدير الكرة والتحكم في عمل الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لماذا يتدخل الجمهور في كل شيء وكأن له صوت داخل منظومة إدارة الكرة بالنادي؟ ولماذا كل شاردة وواردة، نرى تدخلاً من المشجعين والمشجعات، والأمر يتخطي أحيانًا بل كثيرًا حدود النقد!.

سبب مشاكل الأهلي في الفترة الأخيرة تعدد الآراء وتدخل أفراد لا يعرفون الكثير من بواطن الأمور، واتسأل لو جمهور الأهلي انتقد وقلل من مدير الكرة وإدارة النادي بصفة يومية عبر السوشيال ميديا كما نرى مؤخرًا، فماذا سيترك لسوشيال ميديا الفريق المنافس ولسوشيال ميديا الفريق المعادي، والذين يهاجمون بضراوة وبشكل منظم ضد كل ما هو أهلاوي؟.

لماذا يوجد تصميم على أن يبقى ملف فريق الكرة دائمًا وأبدًا فوق صفيح ساخن على طول الخط؟

في السابق كان المرحوم “ثابت البطل” يخرج بصفة دورية للرد في الصحف والتلفزيون على تصريحات “التوأم حسن” اللذين لم يكفا عن النواح بعد رحيلهما عن الأهلي وانضمامهما للزمالك.

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تلقيح واتهامات التوأم حسن الموجه ضد صالح سليم وثابت البطل لم يتوقف أبدًا، رغم إن القرار للجنة الكرة آنذاك، ونال ثابت ما نال من سخرية صحفية ونقد وتلقيح، طبقًا لمنطق من يتحدثون، فهذا ليس دور ثابت البطل، فدور مدير الكرة يكون في حدود اللاعبين في قائمة الفريق.

وليس ثابت البطل وحده، كذا مانويل جوزيه كان يخلع ملابسه للحكام أثناء سير اللعب ولم يقل أحد “يا عم جوزيه ركز في الماتش”، ومع ذلك الأهلي ربح، واستطاع جوزيه تصدير ضغوط غير عادية بتصريحات كثيرة جدًا للزمالك…ومنها تصريحات من نفس نوعية تصريحات سيد عبد الحفيظ.

لو كان جوزيه ليس على هوى جمهور الأهلي كان البعض رفض تصريحه عندما قال لمدربي الأندية الأخرى “امسكوا شيكابالا هيفقد الزمالك قوته”.

قالها جوزيه، وأعتقد لو جوزيه ليس على الهوى كان البعض خرج ليتشدق بالقيم، ويقول “هذه ليست قيم الاهلي التقليل من المنافسين ولا الكلام عنهم يا مستر جوزيه… خليك في شغلك”.

تُحب سيد عبد الحفيظ، لكن مقتنع بأنه أخطأ، وما يفعله ضد المباديء، فأنت حر، لا تُحب سيد عبد الحفيظ، فأنت حر، تحبه وتجده غير جدير بمنصبه الحالي فأنت حر.

لكن طالما يعمل في مكانه الحالي، فلا يصح أبدًا أن تسمح لنفسك بالتدخل في عمله وتحكم على طريقة تناوله للمنافس، هذه ليست مسؤوليتك كمشجع، ولا يصح.

وكما قرر جمهور الأهلي أن يدعم المدرب الجديد الذي اختارته إدارة النادي، فيجب أن تُدعم كذلك منظومة الكرة ككل بمدير الكرة ولا يساهم المشجع في تصدير أزمات وضغط عليها من فراغ.

لا أشكك في أهلاوية وانتماء 95% ممن يكتبون ضد عبد الحفيظ أو غيره في مجلس الأهلي، فقط أود أن أنتقد تلك الهجمات الدائمة لأنني أعرف مروجيها معرفة شخصية، بل ومنهم أصدقاء. لكن يجب أن نفكر قليلاً، ونترك ملف الكرة يدار كاملاً كما يريد ويرى النادي.

** هذا المقال لا يُعبر بالضرورة عن وجهة نظر موقع الخليج 365 بل يعبر في المقام الأول عن وجهة نظر الكاتب.