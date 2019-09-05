كشفت قناة “البي بي سي” البريطانية الذائعة الصيت عن تفاصيل العرض الذي قدمه نادي يوفنتوس الإيطالي للفوز بخدمات النجم البرازيلي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار جونيور.
وأكدت القناة عبر موقعها الرسمي، إن إدارة نادي باريس سان جيرمان رفضت العرض الذي قدمته إدارة السيدة العجوز، والمتمثل في قيمة 100 مليون يورو إضافة إلى التخلي عن خدمات النجم الأرجنتيني باولو ديبالا.
وكان نادي باريس سان جيرمان يُفكر في ضمن الأرجنتيني باولو ديبالا في حال التخلي عن خدمات البرازيلي نيمار جُونيور في الميركاتو.
يُذكر أن مُسلسل نيمار الصيفي انتهى باستمراره في ناديه باريس سان جيرمان، رغم ما ذُكر من مجهودات كبيرة قامت بها إدارة برشلونة لضمه.
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن تفاصيل عرض يوفنتوس “المرفوض” لضم نيمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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