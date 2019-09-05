الميركاتو – أكثر 20 ناديا إنفاقا في السنوات العشر الأخيرة

أيام قليلة بعد نهاية الميركاتو الصيفي لانتقالات لاعبي كُرة القدم عبر العالم، قامت أحد مراكز الأبحاث الخاصة بكرة القدم “CIES” بدراسة مُفصلة حول الأرقام التي صرفت في سوق الانتقالات منذ سنة 2010.
ووضع مركز الأبحاث السالف الذكر لائحة أكثر 20 فريقا إنفاقا في الميركاتو، إذ تصدر نادي مانشستر سيتي المشهد بما مجموعه 1638 مليار يورو.
لائحة أكثر 20 نادي إنفاقا في الميركاتو في السنوات العشر الأخيرة :
1 – مانشستر سيتي : 1638 مليار يورو
2 – برشلونة : 1525 مليار يورو
3 – تشيلسي : 1428 مليار يورو
4 – باريس سان جيرمان : 1392 مليار يورو
5 – يوفنتوس : 1272 مليار يورو
6 – مانشستر يونايتد : 1265 مليار يورو
7 – ريال مدريد : 1236 مليار يورو
8 – أتليتيكو مدريد : 1110 مليار يورو
9 – ليفربول : 1075 مليار يورو
10 – انتر ميلان : 968 مليون يورو
11 – روما : 895 مليون يورو
12 – موناكو : 862 مليون يورو
13 – ميلان : 853 مليون يورو
14 – أرسنال : 830 مليون يورو
15 – توتنهام : 763 مليون يورو
16 – إيفرتون : 752 مليون يورو
17 – بايرن ميونيخ : 727 مليون يورو
18 – بوروسيا دورتموند : 702 مليون يورو
19 – نابولي : 693 مليون يورو
20 – فالنسيا : 611 مليون يورو.
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