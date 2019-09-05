رياضة | عاجل.. نهائي كأس مصر في برج العرب بجمهور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نهائي كأس مصر في برج العرب بجمهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة الجهات المعنية لإقامة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز في الثامنة من مساء الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب بحضور جماهيري جاري تحديد عدده بما يتناسب وأهمية الحدث.

وقرر اتحاد الكرة دمج الدرجتين الثالثة والثانية في درجة موحدة تقدر تذكرتها ب 75 جنيهًا مع منحها النسبة الأغلب في عدد التذاكر الإجمالية للمباراة تقديرا لقاعدة جماهير كرة القدم ، فيما تحدد أسعار الدرجة الأولى ب 300 جنيه والمقصورة 750 جنيه.

كيف تم إقامة مباراة الزمالك وبيراميدز في برج العرب

رفض مسئولو نادي الزمالك في البداية خوض مباراة بيراميدز المقرر لها يوم الأحد المقبل في نهائي بطولة كأس مصر على استاد برج العرب بدعوى سوء أرضية الملعب مقارنة باستاد الإسكندرية أو الإسماعيلية كما أن لاعبو الأبيض اشتكوا من طول النجيلة بعد خوض مباراة المقاصة في ربع نهائي بطولة الكأس، وأبدوا اعتراضهم على خوض أي مباراة على نفس الملعب، لحين قص النجيلة لكن مع موافقة الجهات الأمنية يصبح موقف الأبيض والعدم سواء غيابات تهدد بيراميدز أمام الزمالك Advertisements وتحوم الشكوك حول لحاق عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز، بمباراة الزمالك المقبلة في نهائي كأس مصر للإصابة بشد في عضلة السمانة ومن المقرر أن يحسم الجهاز الطبي للفريق موقف اللاعب النهائي قبل اللقاء بـ ٤٨ ساعة على الأقل. كما أصبح نبيل عماد دونجا مهددًا بالغياب عن لقاء الزمالك بعد شكواه من آلام وإجهاد في العضلة رغم أنه بتروجت بهدفين نظيفين في قبل نهائي كأس مصر. عقدة للزمالك أمام بيراميدز وخاض نادي الزمالك ضد بيراميدز بمسماه الجديد والقديم "نادي الأسيوطي، 6 مواجهات، فاز في 4 مرات، وفاز بيراميدز في مباراة وحيدة وحسم التعادل مرة أخرى، ولكن بالمسمى الجديد فقط "نادي بيراميدز"، لم ينجح الزمالك في تحقيق أي فوز في المباريات التي جمعت بينهما، حيث تعادل الفريقين 3-3 في لقاء الدور الأول من بطولة الدوري في الموسم الماضي، في حين فاز بيراميدز في لقاء الدور الثاني بهدف نظيف.