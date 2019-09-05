رياضة | قبل مواجهة بيراميدز.. 4 أندية قهرت الزمالك في نهائي كأس مصر عبر التاريخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل مواجهة بيراميدز.. 4 أندية قهرت الزمالك في نهائي كأس مصر عبر التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق الزمالك مواجهة من العيار الثقيل ضد فريق بيراميدز في تمام الثامنة مساء الأحد المقبل، ضمن المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، وستقام المباراة على أرضية ملعب استاد "برج العرب" بالإسكندرية.

الزمالك صعد لنهائي كأس مصر بعدما تغلب على الإتحاد السكندري بهدف دون مقابل في لقاء الدور نصف النهائي للبطولة، بينما حجز فريق بيراميدز بطاقة تأهله لنهائي البطولة المحلية الأقدم بمصر للمرة الأولي في

تاريخه، بعدما تخطي عقبة فريق بتروجيت بالفوز عليه بهدفين دون مقابل.

ويرجع تاريخ إنطلاق بطولة كأس مصر للمرة الأولي إلي موسم 1921 / 1922، وتوج فريق الزمالك بأول ألقاب البطولة على حساب فريق الإتحاد السكندري، بعدما تغلب عليه في المباراة النهائية بنتيجة 5 – 0، بينما يعتبر النادي الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب البطولة وحصد اللقب 36 مرة سابقة

ويعتبر فريق الزمالك ثاني أكثر الأندية تتويجًا بلقب كأس مصر برصيد 26 لقبًا حقق علي حساب 11 فريقًا هم (الأهلي "8 مرات" - الإتحاد السكندري "5 مرات" - غزل المحلة "مرتين" - سموحة "مرتين" - بلدية المحلة "1" - إنبي "1" - الإسماعيلي "1" - المصري "1" - الأوليمبي "1" - بوليس القاهرة "1" - وادي دجلة "1")، كما حصل على اللقب مناصفة مرتين مع الأهلي.

بينما خسر الزمالك لقب بطولة كأس مصر 13 مرة أمام 4 أندية (الأهلي "9 مرات" - الإتحاد السكندري "مرتين" – الأوليمبي "1" – إنبي "1") وجاءت هزائم الفارس الأبيض في نهائي الكأس كالتالي:-

- 1927 / 1928: الزمالك 0 - 1 الأهلي

- 1930 / 1931: الزمالك 1 - 4 الأهلي

- 1933 / 1934: الزمالك 0 - 1 الأوليمبي

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- 1941 / 1942: الزمالك 0 - 3 الأهلي

- 1947 / 1948: الزمالك 1 - 2 الإتحاد السكندري

- 1948 / 1949: الزمالك 1 - 3 الأهلي

- 1952 / 1953: الزمالك 1 - 4 الأهلي

- 1962 / 1963: الزمالك 2 - 3 الاتحاد السكندري

- 1977 / 1978: الزمالك 2 - 4 الأهلي

- 1991 / 1992: الزمالك 1 - 2 الأهلي

- 2005 / 2006: الزمالك 0 - 3 الأهلي

- 2006 / 2007: الزمالك 3 - 4 الأهلي

- 2010 / 2011: الزمالك 1 - 2 الأهلي