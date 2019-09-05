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رياضة | برشلونة يكشف موقف جوارديولا من التعاقد مع كوتينهو

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كشف فريق برشلونة الإسباني موقف بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي من التعاقد مع اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني الحالي.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الماركا، إن برشلونة عرض كوتينيو على نادي مانشستر سيتي في الصيف الماضي، ولكن بيب جوارديولا مدرب السيتي قال "لا".

وأبدى جوارديولا عدم رغبته في التعاقد مع فيليب كوتينيو، خاصة أن المراكز الذي يلعب بها البرازيلي يتواجد بها لاعبين مميزين في مانشستر سيتي خلال الفترة الأخيرة.

وكان فيليب كوتينيو قد انضم إلى فريق برشلونة خلال فترة الإنتقالات الشتوية لموسم 2018، وذلك قادما من فريق الإنجليزي.

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وتعاقد فريق بايرن ميونيخ الألماني مع فيليب كوتينهو في الصيف الماضي، بعد فشل ضم ليروى ساني لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي في بداية الموسم.

يذكر أن كوتينيو قاد السيلساو للفوز بلقب كوبا أمريكا في يوليو الماضي في البطولة التي أقيمت في البرازيل، وقدم خلالها النجم البرازيلي مستوى مميز ونال إشادة الجميع، وكان البارسا قد استقر على رحيل كوتينيو قبل كوبا أمريكا بعد التعاقد مع جريزمان، بسبب تواضع مستوى اللاعب مع البلوجرانا.

وكان برشلونة يسعى للدفع بالبرازيلى فيليب كوتينيو في صفقة تبادلية مع البرازيلي والانتقال إلى باريس سان جيرمان، الأمر الذي أدى به في النهاية للانتقال إلى بايرن ميونخ الألمانى بعد التأكد من عدم وجود مستقبل له مع النادي الكتالوني، بعد رفض باريس رحيل نيمار.

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