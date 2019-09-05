رياضة | برشلونة يكشف موقف جوارديولا من التعاقد مع كوتينهو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يكشف موقف جوارديولا من التعاقد مع كوتينهو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف فريق برشلونة الإسباني موقف بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي من التعاقد مع اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني الحالي.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الماركا، إن برشلونة عرض كوتينيو على نادي مانشستر سيتي في الصيف الماضي، ولكن بيب جوارديولا مدرب السيتي قال "لا".

وأبدى جوارديولا عدم رغبته في التعاقد مع فيليب كوتينيو، خاصة أن المراكز الذي يلعب بها البرازيلي يتواجد بها لاعبين مميزين في مانشستر سيتي خلال الفترة الأخيرة.

وكان فيليب كوتينيو قد انضم إلى فريق برشلونة خلال فترة الإنتقالات الشتوية لموسم 2018، وذلك قادما من فريق ليفربول الإنجليزي.

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وتعاقد فريق بايرن ميونيخ الألماني مع فيليب كوتينهو في الصيف الماضي، بعد فشل ضم ليروى ساني لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي في بداية الموسم.

يذكر أن كوتينيو قاد السيلساو للفوز بلقب كوبا أمريكا في يوليو الماضي في البطولة التي أقيمت في البرازيل، وقدم خلالها النجم البرازيلي مستوى مميز ونال إشادة الجميع، وكان البارسا قد استقر على رحيل كوتينيو قبل كوبا أمريكا بعد التعاقد مع جريزمان، بسبب تواضع مستوى اللاعب مع البلوجرانا.