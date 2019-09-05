رياضة | سر رفض الزمالك خوض نهائي كأس مصر في برج العرب

ويرغب مسئولو الزمالك في خوض مباراة بيراميدز على ستاد الإسكندرية أو الإسماعيلية بإعتبارهما الأنسب مع حضور الجماهير لمنح اللاعبين دفعة معنوية.



ويتقابل الزمالك مع بيراميدز في نهائي كأس مصر يوم الأحد المقبل، الموافق ٨ سبتمبر، ولم يتحدد بعد ملعب المباراة.



واشتكى لاعبو الزمالك من نجيلة ملعب برج العرب بسبب طولها وعدم قصها منذ فترة طويلة، وهو ما يؤدي إلى صعوبة الحركة أثناء الجري، مما يلزمهم ببذل مجهود مضاعف.



وأبلغ لاعبو الزمالك مسئولي النادي بهذا الأمر، بعد خوض مباراة المقاصة في ربع نهائي بطولة الكأس، وأبدوا اعتراضهم على خوض أي مباراة على نفس الملعب، لحين قص النجيلة.

وكان رئيس الزمالك مرتضى منصور أكد خلال تصريحات تليفزيونية أمس الأربعاء، أن اللقاء سيقام على ملعب الإسكندرية أو الإسماعيلية، مشددًا على خروج ستاد برج العرب من الترشيحات.



ومن المنتظر أن يعلن مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم خلال ساعات عن ملعب اللقاء والحضور الجماهيري بشكل رسمي وسط حالة الجدل القائمة حتى الآن.

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وكان الاتحاد المصري قد أصدر بيانًا بالأمس أكد فيه على عدم الحصول على الموافقات الأمنية حتى الآن فيما يتعلق بملعب اللقاء والحضور الجماهيري.

وعلى الجانب الآخر، تحوم الشكوك حول لحاق عبدالله السعيد نجم فريق بيراميدز، بمباراة الزمالك المقبلة في نهائي كأس مصر.



ويعاني السعيد من إصابة عبارة عن شد في عضلة السمانة، أدت إلى غيابه عن لقاء فريقه السابق أمام بتروجت في قبل نهائي الكأس.



ومازال السعيد يعاني من آلام في عضلة السمانة وهو ما يقلص من فرص لحاقه بمباراة الزمالك.



ومن المقرر أن يحسم الجهاز الطبي لفريق بيراميدز، موقف اللاعب النهائي من اللحاق بمباراة الزمالك، قبل اللقاء بـ ٤٨ ساعة على الأقل.



وكان بيراميدز صعد إلى المباراة النهائية بعد التغلب على بتروجت بهدفين نظيفين في قبل نهائي كأس مصر، بينما فاز الزمالك على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في نفس الدور.

