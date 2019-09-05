رياضة | مدرب الزمالك مرعوب من سلاح بيراميدز الخطير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الزمالك مرعوب من سلاح بيراميدز الخطير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك لبعض المقربين منه عن قلقه من عنصر السرعات في مباراة بيراميدز المقرر لها الأحد المقبل في نهائي بطولة كأس مصر.

وأكد المدرب أن القلق بسبب تواجد عناصر سريعة بين صفوف بيراميدز وتتمتع بلياقة بدنية كبيرة وهو ما يصعب من اللقاء ويفرض على اللاعبين مجهود بدني كبير للوصول بهم إلى الفورة المثالية.

ميتشو يحذر من سرعات بيراميدز

وحرص ميتشو على مشاهدة سلسلة من المباريات للمنافس في الأيام الماضية لدراسته بالشكل الأمثل ووضع يده على نقاط القوة والضعف، ويميل بشكل كبير للإبقاء على عبدالله جمعة كظهير أيسر في مركزه وعدم الدفع بمحمد عبد الشافي.

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ويواجه الزمالك نظيره بيراميدز يوم الأحد المقبل في نهائي بطولة كأس مصر، ولم يتحدد ملعب اللقاء بشكل رسمي حتى الآن.

وكان الزمالك قد تأهل لنهائي كأس مصر من بوابة الاتحاد السكندري بعد الفوز بهدف نظيف في الدور نصف النهائي، في الوقت الذي تفوق فيه بيراميدز على بتروجت بهدفين دون رد في الدور ذاته.

وسجل هدف فوز الزمالك في المباراة الماضية مهاجمه مصطفى محمد الذي يمتلك قدرات وإمكانيات عالية وحصل على إشادة الجميع على حساب عمر السعيد الذي تعرض لانتقادات شديدة في الفترة الأخيرة.

ويستعد الزمالك لملاقاة بيراميدز يوم الأحد المقبل في نهائي بطولة كأس مصر.

ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي خلال ساعات عن الملعب النهائي للمباراة إلى جانب الحضور الجماهيري وحسم الجدل في هذا الملف بعد فترة طويلة من الشد والجذب.