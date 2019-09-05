رياضة | لوكاس ليما يجبر مدرب الأهلي السعودي على تغيير التشكيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لوكاس ليما يجبر مدرب الأهلي السعودي على تغيير التشكيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر إعلامية سعودية عن أن المدرب الكرواتي لنادي أهلي جدة السعودي برانكو إيفانكوفيت قرر أن يكون البرازيلي لوكاس ليما، هو اللاعب الأساسي في مركز الظهير الأيسر وليس الجناح المهاجم، وذلك عند عودة منافسات بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان في جولته الثالثة، والتي يلعب فيها نادي أهلي جدة مباراة قوية أمام نادي الوحدة.

وأوضحت الصحف السعودية أن المدرب قد تحدث مع جهازه المعاون، وأكد أن مركز الظهير الأبسر يمثل عيب خطير في تشكيلة الفريق، ولذا فإن لوكاس ليما، قد يكون هو الحل السحري لمواجهة هذه المشكلة في تشكيلة الراقي، خاصة في ظل رغبة الجهاز في تجهيز الفريق لمواجهة الوحدة، لتكون بداية عودة النادي الأهلي من جديد إلى المنافسة على الألقاب والبطولات في الفترة المقبلة.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن المدرب الكرواتي قد تحدث مع اللاعب البرزيلي، وأخبره بأنه سيلعب في مركز الظهير الأيسر في الفترة المقبلة، إلى حين أن يقوم النادي الأهلي بشراء لاعب جديد في الشتاء المقبل، ليكون هو الظهير الأيسر الجديد لنادي أهلي جدة، ومن ثم سيلعب لوكاس ليما في مركز الجناح الأيمن.

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كيف تعاقد أهلي جدة مع لوكاس ليما

الجدير بالذكر، أن لوكاس ليما كان قد إنتقل إلى صفوف نادي أهلي جدة قادمً من نادي نانت الفرنسي بعقد يمتد لثلاث مواسم مقبلة لدعم الجبهة اليسري في النادي، حيث كلفت هذه الصفقة نادي الأهلي نحو 12 مليون يورو، حيث حصل نادي نانت على 6 مليون يورو، في حين يحصل اللاعب على راتب سنوي يقدر بنحو 2 مليون يورو.

وكان نادي أهلي جدة قد أبلغ اللاعب الجزائري الوافد الجديد لصفوف الفريق، يوسف البلايلي، بضرورة الانتظام في معسكر الفريق الأهلاوي، بعد نهاية فترة التوقف الدولي مباشرة، حيث من المتوقع بأن يشارك اللاعب رفقة منتخب بلاده الجزائر في بعض المباريات الودية خلال هذه الفترة.