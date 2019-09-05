رياضة | الزمالك وبيراميدز في كأس مصر.. عقدة تهدد الأبيض (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك وبيراميدز في كأس مصر.. عقدة تهدد الأبيض (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في لقاء يحدث للمرة الأولى في بطولة نهائي كأس مصر حيث تعد مباراة الزمالك وبيراميدز والتي تقام مساء الأحد المقبل 8 سبتمبر الجاري، هي أول مباراة نهائي لبطولة كأس مصر بالنسبة للوجه الجديد في الكرة المصرية في حين الأبيض المباراة الثانية على التوالي في نهائي بطولة كأس مصر.

تاريخ مباريات الزمالك وبيراميدز في بطولة كأس مصر

لعب نادي الزمالك وبيراميدز بمسماه الجديد والقديم "نادي الأسبوطي، 6 مواجهات، فاز الزمالك في 4 مرات، وفاز بيراميدز في مباراة وحيدة وحسم التعادل مرة أخرى، ولكن بالمسمى الجديد فقط "نادي بيراميدز"، لم ينجح الزمالك في تحقيق أي فوز في المباريات التي جمعت بينهما، حيث تعادل الفريقين 3-3 في لقاء الدور الأول من بطولة الدوري في الموسم الماضي، في حين فاز بيراميدز في لقاء الدور الثاني بهدف نظيف.

أول مباراة جمعت بين الزمالك و بيراميدز بمسماه الجديد كانت في 24 يناير 2019، وأنتهت بنتيجة الزمالك 3 - 3 بيراميدز، وأخر مباراة كانت في يوم 24 أبريل الماضي، وأنتهت بفوز نادي بيراميدز.

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فهل سينجح الزمالك في تحقيق الفوز الأول له على حساب نادي بيراميدز ويفك هذه العقدة، أم أن العقدة سوف تستمر، وسوف ينجح بيراميدز في تحقيق أول ألقابه في الكرة المصرية.