رياضة | محمد صلاح ينافس 55 لاعبًا في التشكيل الأفضل لـ "الفيفا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح ينافس 55 لاعبًا في التشكيل الأفضل لـ "الفيفا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد الدولي "الفيفا" عن 55 لاعباً تم ترشيحهم لجائزة "FIFPro World XI"، مع تحديد أسماء 11 لاعب كرة قدم في حفل توزيع جوائز ذا بيست "The Best Awards" في ميلانو في 23 سبتمبر.

وصوت أكثر من 23000 لاعب لأفضل XI لعام 2019، مع تعيين اللاعبين في ترتيب 4-3-3 للمرة الأولى منذ عام 2009، الدوري الممتاز هو الدوري الذي يضم أكبر عدد من الممثلين بمجموع 21 ، واحد أكثر من الدوري الإسباني، المنافسة التي سيطر على العقد الماضي.

- حراس المرمى

اليسون بيكر (البرازيل وليفربول)

ديفيد دي جيا (اسبانيا ومانشستر يونايتد)

ايدرسون مورايس (البرازيل ومانشستر سيتي)

جان اوبلاك (سلوفينيا واتليتيكو مدريد)

ومارك اندريه تير ستيجن (المانيا وبرشلونة)

-المدافعين

جوردي ألبا (اسبانيا وبرشلونة)

ترينت ألكساندر أرنولد (إنجلترا ، ليفربول)

داني ألفيس (البرازيل ، باريس سان جرمان / ساو باولو)

جواو كانسيلو (البرتغال ، يوفنتوس / مانشستر سيتي)

دانييل كارفاخال (إسبانيا ، ريال مدريد)

جورجيو شيليني (إيطاليا ، يوفنتوس)

فيرجيل فان دييك (هولندا ، ليفربول)

دييغو غودين (أوروجواي ، أتلتيكو / إنتر)

جوشوا كيميتش (ألمانيا ، بايرن ميونيخ)

كاليدو كوليبالي (السنغال ، نابولي)

إيمريك لابورت (فرنسا ، مانشستر سيتي)

ماتياس دي ليغ (هولندا ، اياكس / يوفنتوس)

جيرارد بيكيه ( اسبانيا ، برشلونة)

سيرجيو راموس (اسبانيا ، ريال مدريد)

اندرو روبرتسون (اسكتلندا ، ليفربول)

اليكس ساندرو (البرازيل ، يوفنتوس)

تياغو سيلفا (البرازيل ، باريس سان جرمان)

رافائيل فاراني (فرنسا ، ريال مدريد)

مارسيلو فييرا (البرازيل ، ريال مدريد)

كايل ووكر (إنجلترا ومانشستر سيتي)

- لاعبي خط الوسط

إرغو بوسكيتس (إسبانيا ، برشلونة)

كاسيميرو (البرازيل ، ريال مدريد)

كيفين دي بروين (بلجيكا ، مانشستر سيتي)

Advertisements

كريستيان إريكسن (الدنمارك ، توتنهام هوتسبر)

فرينكي دي يونغ (هولندا ، اياكس / برشلونة)

إيدن هازارد (بلجيكا ، تشيلسي / ريال مدريد)

نجولو كانتي (فرنسا وتشلسي)

توني كروس (المانيا ، ريال مدريد)

آرثر ميلو (البرازيل ، برشلونة)

لوكا مودريتش (كرواتيا ، ريال مدريد)

بول بوغبا (فرنسا ، مانشستر يونايتد)

ايفان راكيتيتش (كرواتيا ، برشلونة برشلونة)

بيرناردو سيلفا (البرتغال ومانشستر سيتي)

دوسان تاديتش (صربيا ، اياكس)

ارتورو فيدال (تشيلي ، برشلونة)

- المهاجمون

سيرجيو اجويرو (الارجنتين ومانشستر سيتي)

كريم بنزيما (فرنسا ، ريال مدريد)

روبرتو فيرمينو (البرازيل ، ليفربول)

انطوان غريزمان (فرنسا ، أتليتيكو / برشلونة)

هاري كين (إنجلترا) وتوتنهام هوتسبر

وروبرت ليفاندوفسكي (بولندا ، بايرن ميونيخ)

ساديو ماني (السنغال ، ليفربول)

كيليان مبابي (فرنسا ، باريس سان جيرمان)

ليونيل ميسي (الأرجنتين ، برشلونة)

نيمار جونيور (البرازيل ، باريس)

كريستيانو رونالدو (البرتغال ، يوفنتوس)

محمد صلاح (مصر ، ليفربول)

هيونغ مين سون (كوريا الجنوبية ، توتنهام هوتسبر)

رحيم ستيرلنج (إنجلترا ، مانشستر سيتي)

لويس سواريز (أوروجواي ، برشلونة)

على هذا النحو ، فإن برشلونة هو الفريق الذي يتمتع بأكبر عدد من المرشحين برصيد تسعة ، بينما من المدهش أن ريال مدريد لديه ثمانية وفاز ببطولة دوري أبطال أوروبا ، ليفربول ، لديه سبعة.

-البرازيل تسيطر

فيما يتعلق بالجنسية ، تهيمن البرازيل برصيد 10. وفرنسا هي صاحبة المركز الثاني برصيد سبعة ، وإسبانيا لديها ستة أشخاص. هناك عدد كبير من الوجوه الجديدة في القائمة ، أيضًا: أليسون بيكر ، ترينت ألكساندر أرنولد ، أندي روبرتسون ، روبرتو فيرمينو ، أليكس ساندرو ، آرثر ميلو ، أيمريك لابورت ، برناردو سيلفا ، كريستيان إريكسن ، دوسان تاديتش ، اريكسين ، دي يونج، سون مين، كانسيبو، رحيم سترلينج .

في هذه الأثناء ، هذه هي السنة الخامسة عشرة على التوالي التي رشح فيها كريستيانو رونالدو. ومع ذلك ، فإن غيانلويجي بوفون غائب لأول مرة منذ 15 عامًا. لم يتم تسمية انيستا أيضًا ، بعد أن كان في الإصدارات الـ 12 السابقة.

-أبرز الأسماء الغائبة

اللاعبون الآخرون الذين غابوا عن اللقب هم: إدينسون كافاني ، تيبوت كورتوا ، فيليب كوتينهو ، باولو ديبالا ، ماتس هاملز ، إيسكو ، ديجان لوفرين ، روميلو لوكاكو ، ماريو ماندزوكيتش ، نيمانيا ماتيتش ، ييري مينا ، كيري نافاس ، ديفيد سيلفا ، وكيران تريبير ، وصامويل أومتيتي ، وسيم فرسالجكو. تم صنع التاريخ بعدد قليل من اللاعبين ، حيث أصبح سون أول لاعب آسيوي يتم ترشيحه ، في حين أن إريكسن وروبرتسون هم أول لاعبين دانماركيين واسكتلنديين يتم اختيارهم.