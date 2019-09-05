رياضة | شوبير يفتح النار على "بنود" الأهلي والزمالك في ملف "المعارين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوبير يفتح النار على "بنود" الأهلي والزمالك في ملف "المعارين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى الإعلامي أحمد شوبير عدم رضاه على قرارات الأندية بعدم مشاركة اللاعبين المعارين أمام أنديتهم في المباريات كما حدث من بنود وضعتها أندية الأهلي والزمالك.

وأضاف شوبير في تصريحات عبر برنامجه "مع شوبير، والذي يذاع عبر إذاعة "اون سبورت : "لست راضيًا تمامًا حول ما يحدث في عقود اللاعبين المصريين الذين يتم إعارته للأندية داخل مصر".

شوبير: المعارون يشاركون ضد أنديتهم في كل دول العالم إلا مصر وتابع شوبير: "اللاعبون المعارون في جميع أنحاء العالم يخوضون مبارياتهم أمام فرقهم بطريقة عادية، إنما في الكرة المصرية يحدث أمر غير ذلك". Advertisements

وواصل: "هناك 8 لاعبين من النادي الأهلي معارين للجونة، فكيف يتم منعهم من المشاركة أمام ناديهم، ونفس الأمر بالنسبة للزمالك وما حدث أمام الاتحاد السكندري".

وزاد :"أنا كمدرب ألعب وأضع تكتيكي على هؤلاء اللاعبين، لماذا يتم استبعادهم من المباريات الأصلية.. أنا من ناحيتي مندهش ومستغرب من هذا القرار". وتطرق شوبير للحدث عن النادي الأهلي قائلا :"النادي الأهلي يُجهز 60 مليون جنيه في ظل الارتفاع الزائد لأسعار اللاعبين والتعاقدات.. الأمور أصبحت غير ما كانت عليه في السابق، فكرة القدم في العالم أصبحت كذلك ليست كما كانت عليه سابقًا.. الأهلي كسب جمهوره والذي لم يخذله أبدًا في أي مرة، ولم تتخلى يومًا مع عن ناديها".