رياضة | على طريقة مشجعي صلاح.. جماهير الهلال والنصر يُبهران الجميع في آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على طريقة مشجعي صلاح.. جماهير الهلال والنصر يُبهران الجميع في آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سارت جماهير الهلال السعودي ومواطنه النصر على نهج مشجعي الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، عند ترشحه للجوائز الفردية التي تقوم الجماهير بالتصويت عليها.

وتمكنت جماهير فريقا الهلال والنصر من إبهار جميع عشاق الساحرة المستديرة داخل القارة الآسيوية، بعدما شهد التصويت على هداف دوري أبطال آسيا المتوقع تفاعلًا لافتًا، حيث تخطى عدد المشاركين في التصويت حاجز الـ431 ألف مشاركة، ولم يسبق تحقيق هذا الرقم في الاستفتاءات السابقة، التي لم تتعدى حاجز الـ 3 آلاف مشارك.

وتمكنت جماهير النصر من إظهار تفوقها بفوزلاعبها جوليانو بالتصويت بنسبة وصلت إلى 58%، مقابل 39% لجوميز، و2% للمهاجم كوروكي، بينما تذيل هالك القائمة بنسبة تصويت بلغت 1%، وفقًا للإحصائية التي ذكرتها صحيفة "الرياضية" السعودية.

وجاءت قائمة اللاعبين المرشحين لاقتناص لقب هداف البطولة الآسيوية كالتالي: البرازيلي جوليانو لاعب النصر، والفرنسي جوميز مهاجم الهلال، وكوروكي مهاجم أوراوا ريد الياباني، والبرازيلي هالك مهاجم شنجهاي الصيني.

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ويحتل جوميز صدارة قائمة الرباعي المرشح على الغم من فوز لاعب النصر حيث سجل 7 أهداف مع الهلال، بينما يمتلك كلًا من جوليانو، وكوروكي، وهالك 6 أهداف، وذلك منذ انطلاق منافسات دور المجموعات، حيث سجل جوليانو هدفين آخرين في مباراة الملحق أمام أجمك من أوزباكستان، ولكن الاتحاد الآسيوي لايحتسب إلا الأهداف المسجلة في إطار البطولة من بداية دور المجموعات، بينما يتصدر البرازيلي ليوناردو مهاجم الوحدة الإماراتي السابق والجزيرة الحالي المسابقة برصيد 9 أهداف، ولكنه ودع منافسات البطولة مبكرًا من دور الـ16.

ويؤكد وصول نسبة تصويت جماهير الهلال والنصر لـ 97%، على الجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها الفريقان داخل القارة الآسيوية وخاصة الجماهير السعودية، ليسيرون بذلك على درب الجماهير المصرية التي نجحت في اقتناص جميع الجوائز التي ترشح لها محمد صلاح بنظام التصويت، نظرًا لشعبية اللاعب الكبيرة بين الجماهير، بسبب تألقه اللافت في أوروبا وتحقيق أرقام قياسية لم يسبق للاعب مصري الوصول إليها.

ومن الجدير بالذكر أن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، ضمن مباريات الإياب تستأنف أيام 16، و17، ،18 سبتمبر الجاري.