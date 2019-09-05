رياضة | بالأسماء.. أبرز انتقالات اللاعبين العرب في الدوريات الأوروبية 2019-2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. أبرز انتقالات اللاعبين العرب في الدوريات الأوروبية 2019-2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلق باب الانتقالات الصيفية داخل الدوريات الأوروبية، يوم 2 سبتمبر الماضي، والذي شهد العديد من الانفلات بين اللاعبين خلال الساعات الأخيرة.

وشهد سوق الانتقالات المنتهي، التنقلات بين العديد من اللاعبين العرب، سواء داخل الدوريات الأوروبية أو من الدوريات العربية.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" أهم تنقلات اللاعبين العرب بالأندية الأوروبية من خلال التقرير الآتي:-

1- "بن ناصر"



انتقل الجزائري إسماعيل بن ناصر من فريق إمبولي الإيطالي إلى صفوف فريق إي إس ميلان الإيطالي، بعقد يمتد لمدة 5 أعوام، مقابل 15 مليون يورو.

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2- "سليماني"

نجح فريق موناكو الفرنسي، في الحصول على خدمات الجزائري إسلام سليماني، قادما من صفوف ليستر سيتي الإنجليزي، لمدة عام على سبيل الإعارة.



3- "بن سبعيني"



وقع الجزائري رامي بن سبعيني لاعب فريق رين الفرنسي، على عقود انتقاله إلى صفوف بوروسيا مونشنجلادباخ، بعقد يمتد حتى صيف عام 2023.



4- "العربي"



حصل نادي أولمبياكوس اليوناني، على خدمات المغربي يوسف العربي، بعقد يستمر لمدة ثلاث سنوات مقبلة، قادما من نادي الدحيل القطري، مقابل 5 ملايين يورو.



5- "بونو"



تعاقد الحارس المغربي ياسين بونو، مع نادي إشبيلية الإسباني، بعقد يمتد لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء، قادما من فريق جيرونا الذي هبط في الموسم الماضي إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني.



6- "تريزيجيه"



انضم محمود حسن "تريزيجيه" إلى نادي أستون فيلا الصاعد حديثا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قادما من صفوف قاسم باشا التركي.



7- "كهربا"