رياضة | الزمالك ضد بيراميدز.. كل ما تريد معرفته عن نهائي كأس مصر 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك ضد بيراميدز.. كل ما تريد معرفته عن نهائي كأس مصر 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي الزمالك بقيادة مدربه الصربي "ميتشو" ضد بيراميدز بقيادة الفرنسي "ديسابر" في تمام الساعة الثامنة مساءًا، يوم الأحد الموافق 8 سبتمبر الجاري، علي أرضية استاد "برج العرب" بالإسكندرية، في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر.

وتكون مباريات الزمالك ضد بيراميدز، حافلة دائمًا بالندية والإثارة والمتعة، نظرًا لما يمتلكه الفريقين من نجوم كبار ومدربين على أعلي مستوي، وما يزيد مواجهة الأحد إثارة وسخونة كونها تأتي في ختام واحدة من أعرق البطولات المصرية، حيث يسعي كلا الفريقين على ختام هذا الموسم الصعب بتكليل جهودهم بالتتويج بكأس مصر.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير كل المعلومات عن نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، شاملة موعد المباراة والقنوات الناقلة له، سجل أبطال الكأس عبر التاريخ، مشوار الفريقين حتي نهائي الكأس، وتاريخ مواجهاتهما، تحليل أداء المدربين ديسابر وميتشو وأبرز أرقامهما:-

سجل الأندية الفائزة بكأس مصر عبر التاريخ

قبل نهائي كأس مصر بين الزمالك ضد بيراميدز يوم الأحد المقبل، استطاع 12 فريقًا التتويج بلقب البطولة المحلية منذ إنطلاقها موسم 1921/1922، وكان الزمالك أول بطل للكأس حيث توج بلقب النسخة الأولي للبطولة بعدما تغلب علي الإتحاد السكندري بخماسية نظيفة، بينما الأهلي الأكثر حصدًا للقب بـ 36 مرة.

الأهلي "36 لقب" – الزمالك "26 لقب" – الإتحاد السكندري "6 ألقاب" – الترسانة "6 ألقاب" – المقاولون العرب "3 ألقاب" – الإسماعيلي "لقبين" – إنبي "لقبين" – الأوليمبي "لقبين" – حرس الحدود "لقبين" – المصري "لقب وحيد" – القناة "لقب وحيد" – الترام "لقب وحيد".

كيف وصل الزمالك وبيراميدز لنهائي كأس مصر؟

-الزمالك:

افتتح الزمالك مشواره بالنسخة الحالية من بطولة كأس مصر بالفوز علي منية سمنود 1-0 في دور الـ32، ليصعد لملاقاة الإنتاج الحربي في دور الـ16 وفاز عليه 2-0، وتخطي المقاصة في الدور ربع النهائي بهدف دون مقابل، ثم تجاوز بنفس النتيجة عقبة الإتحاد السكندري في الدور نصف النهائي، ليضرب الزمالك موعدًا ضد بيراميدز في النهائي.

-بيراميدز:

استهل بيراميدز مشواره في كأس مصر بالفوز علي طنطا بنتيجة 3 – 2 في دور الـ32، وتجاوز عقبة الأهلي بالفوز عليه 1 – 0 في دور الـ16، وتأهل لملاقاة حرس الحدود في الدور ربع النهائي وفاز عليه 2-0، ثم تخطي بتروجيت بهدفين دون مقابل في نصف النهائي، ليواجه بيراميدز نظيره الزمالك في المباراة النهائية.

موعد مباراة بيراميدز ضد الزمالك والقنوات الناقلة لها:

ستقام المواجهة المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت مدينة أبوظبي، والسادسة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش" وذلك يوم الأحد 8 – 9 – 2019، في الإسكندرية.

وسيكون البث التليفزيوني لمباراة الزمالك ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر يوم الأحد القادم 8 سبتمبر 2019، متاحًا عبر قناة (نايل سبورت) وترددها 11843، كما سيكون اللقاء منقول عبر التردد الأرضي للتليفزيون المصري، وستذاع المباراة أيضًا عبر قناة (أون سبورت) الفضائية على تردد 11843 ومعدل ترميز 27500.

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تاريخ مواجهات الزمالك ضد بيراميدز

تقابل الزمالك ضد بيراميدز (الأسيوطي سابقًا) في 6 مواجهات سابقة، فاز الفارس الأبيض في 4 مباريات، مقابل إنتصار وحيد لبيراميدز، بينما حسم التعادل نتيجة مباراة وحيدة بينهما.

أول مواجهة جمعت الفريقين كانت في 14 ديسمبر 2014 بالدوري الممتاز، وكان بيراميدز يحمل الاسم القديم (الأسيوطي)، وفاز الفارس الأبيض 3-1، بينما آخر مواجهة بينهما كانت في لقاء الدور الثاني للدوري الممتاز الموسم الماضي وفاز بيراميدز 1-0.

نجح لاعبو الزمالك في هز شباك بيراميدز 11 مرة، مقابل 6 أهداف استقبلتها الشباك البيضاء.

ديسابر VS ميتشو

يدخل الزمالك وبيراميدز نهائي كأس مصر بقيادة فنية جديدة، حيث حرص الفريقين على التعاقد مع مدربين جدد عقب نهاية بطولة الدوري المصري الممتاز 2018 – 2019، وذلك لقيادتهما فنيًا في الموسم الجديد.

ويقود الزمالك المدرب الصربي "ميتشو" صاحب الـ50 عامًا ويمتلك خبرات كبيرة بالكرة الإفريقية، حيث سبق وقاد عدة أندية في القارة السمراء أبرزها يانج أفريكانز، والهلال السوداني، وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، كما تولي تدريب منتخب رواندا ومنتخب أوغندا وحقق نجاحات جيدة خلال مشواره التدريبي.

يمتاز ميتشو بالشخصية القوية وصاحب قرار، ولديه رؤية فنية جيدة واستراتيجية رائعة، يميل لاسلوب اللعب الهجومي حيث يفضل طريقتي لعب 3-3-4، 1-3-2-4، لكنه ليس من نوعية المدربين الذين يعتمدون علي خطة لعب ثابتة.

نجح "ميتشو" في اختباراته الثلاث رفقة الزمالك حتي الآن، حيث افتتح مشواره التدريبي مع الأبيض بالفوز علي ديكاداها الصومالي 6-0 في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، ثم تغلب على المقاصة 1-0 في دور الثمانية لكأس مصر، وعلي الاتحاد 1-0 في الدور نصف النهائي للبطولة ذاتها.

علي الجانب الآخر يتولي الفرنسي سيباستيان ديسابر (40 عامًا) تدريب فريق بيراميدز، وهو حاصل على العديد من الدورات والشهادات في مجال التدريب، ولديه خبرات تدريبية رائعة، كما أنه علي دراية بالكرة الإفريقية، لا سيما وأنه له عدة تجارب في إفريقيا مع أندية كبيرة مثل أسيك أبيدجان وريكرياتيفو الأنجولي والقطن الكاميروني والوداد المغربي، كما أنه له تجربة سابقة في مصر مع الإسماعيلي، كما قاد منتخب أوغندا في أمم إفريقيا الأخيرة.

سيباستيان ديسابر من المدربين أصحاب الفكر التدريبي المميز، يعرف كيف جيدًا كيف يدير المباريات وخاصة المواجهات الكبري، حقق الفوز في 3 مباريات لعبها مع بيراميدز حتي الآن وجاءت في بطولة كأس مصر أمام الأهلي 1-0، وحرس الحدود 2-0، وبتروجيت 2-0 علي الترتيب، وكان له مباراة سابقة ضد الزمالك خلال قيادته للإسماعيلي موسم 2017 – 2018، وفاز عليه بهدف دون مقابل.

بيراميدز "بعبع" الكبار

أصبح فريق بيراميدز عقدة كبيرة لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، خلال الفترة الأخيرة، حيث استطاع بيراميدز تحقيق 4 إنتصارات متتالية خلال مواجهاته الأخيرة ضد المارد الأحمر (مباراتين بكأس مصر – مباراتين بالدوري)، بينما في المباراتين الأخيرتين ضد الزمالك في الدوري الممتاز تعادل في الأولي 3-3، وفاز الثانية بهدف دون مقابل.