رياضة | التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية أمام مالي اليوم 

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية أمام مالي اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتظر الجماهير السعودية، مباراة المنتخب السعودي أمام مالي مساء اليوم الخميس، وبالتحديد عند الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت القاهرة، وذلك من أجل مشاهدة الأخضر السعودي لأول مرة تحت قيادة المدرب الفرنسي، هيرفي رينارد، والذي تولى قيادة منتخب السعودية بعدما إستقال من تدريب منتخب المغرب بعد نهاية كأس أمم أفريقيا الأخيرة.

ومن بين الأمور التي تنتظرها الجماهير السعودية، هي تشكيل الفريق الذي سيخوض أول مباراة للأخضر تحت قيادة الفرنسي هيرفي رينارد، حيث من المتوقع بأن يحاول رينارد إعطاء الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين في صفوف المنتخب السعودي خلال المباراة الودية الأولى له مع الفريق

وبحسب ما ذكرته الصحف السعودية، فإن تشكيلة الأخضر ستكون على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع:- عمر هوساوي – زياد الصحفي – سلطان الغنام – ياسر الشهراني

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خط الوسط: سلمان الفرج – عبدالرحمن الدوسري- هتان باهبري – محمد كنو – عبدالفتاح عسيري

خط الهجوم: هارون كمارا

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى كون المنتخب السعودي يعسكر الآن في مدينة الدمام، حيث فرض المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، تعليمات صارمة على اللاعبين، ومنع إستخدام الهواتف المحمولة، إلا في أوقات محددة فقط، وذلك من أجل أن يتأكد المدرب الجديد لمنتخب السعودية، بأن التركيز منصب فقط على التدريبات داخل المسعكر.

الجدير بالذكر، بأن مباراة السعودية ومالي، تأتي ضمن إستعدادات الأخضر السعودي لمباراة اليمن المقبلة يوم 10 سبتمبر المقبل، في العاصمة البحرينية المنامة، والتي تقام ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022، وكذلك كأس أمم أسيا 2023