رياضة | النصر السعودي يتفوق على الهلال في صراع جديد

النصر يكتسح التصويت بجوليانو

وتمكنت جماهير النصر من جعل لاعبها جوليانو يكتسح التصويت، الذي استمر لمدة يوم، بنسبة 58%، مقابل 39% لجوميز، و2% للمهاجم كوروكي، بينما تذيل هالك القائمة بنسبة تصويت بلغت 1%.

وشهد التصويت تفاعلاً لافتًا أبهر الجميع داخل قارة آسيا، حيث تخطى عدد المشاركين في التصويت حاجز الـ431 ألف مشاركة، ولم يسبق تحقيق هذا الرقم في الاستفتاءات السابقة، التي لم تتخطى حاجز الـ 3 آلاف مشارك من قبل.

ومن الجدير بالذكر أن جوميز سجل 7 أهداف مع الهلال، بينما يمتلك كلاً من جوليانو، وكوروكي، وهالك 6 أهداف، وذلك منذ انطلاق منافسات دور المجموعات، حيث سجل جوليانو هدفين آخرين في مباراة الملحق أمام أجمك من أوزباكستان، ولكن الاتحاد الآسيوي لايحتسب إلا الأهداف المسجلة في إطار البطولة من بداية دور المجموعات، بينما يتصدر البرازيلي ليوناردو مهاجم الوحدة الإماراتي السابق والجزيرة الحالي المسابقة برصيد 9 أهداف، ولكنه ودع منافسات البطولة مبكرًا من دور الـ16.

ومن المنتظر أن تستأنف منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، في مباريات الإياب أيام 16، و17، ,18 سبتمبر الجاري، حيث يحل النصر السعودي ضيفًا ثقيلاً على السد، ويصطظدم الهلال بمواطنه الاتحاد، ويرحل شنجهاي إلى الأراضي اليابانية لمواجهة نادي أوراوا ريد، قبل أن يختتم الدور ربع النهائي بمواجهة كاشيما أنتلرز الياباني وضيفه جوانجزو إيفرجراند الصيني.