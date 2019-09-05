رياضة | حمادة أنور يدلي بصوته في عمومية الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمادة أنور يدلي بصوته في عمومية الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص حمادة أنور المرشح على مقعد العضوية بمجلس إدارة نادي الزمالك على الإدلاء بصوته على هامش الجمعية العمومية للقلعة البيضاء المقام حاليًا في مقر النادي.

ويستقبل مقر نادي الزمالك حاليًا أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأبيض، من أجل التسجيل في كشوف الجمعية العمومية للتصويت على الميزانية، والانتخابات التكميلية، التي تقام على أربعة مقاعد بمجلس إدارة الزمالك.

وكان باب التسجيل تم فتحه صباح اليوم الخميس في اليوم الأول للجمعية العمومية لنادي الزمالك، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم السبت المقبل.

وقام مجلس إدارة الزمالك بوضع 13 بندا فى جدول أعمال الجمعية العمومية لنادى الزمالك، التى تعقد اليوم وغدا الجمعة وبعد غد السبت، وتأتى أهم البنود اعتماد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة وإعلان نتيجة التصويت على اعتماد الميزانية والحساب الختامى بجانب الإعلان عن نتيجة الانتخابات التكميلية.

بنود الجمعية العمومية لنادي الزمالك اليوم

التصديق على محضر الاجتماع السابق.

النظر في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

اعتماد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.

تحديد مكافأة مراقب الحسابات.

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافأت المدير التنفيذي والمدير المالي.

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النظر في المقترحات المقدمة من السادة الأعضاء في الموعد القانوني.

عرض زيادة رسوم الاشتراك للأعضاء الجدد.

عرض تقرير مندوبي النادي في حضور الجمعيات العمومية لاتحادات الألعاب الرياضية المختلفة ووجهة نظر المجلس في ذلك.

عرض تقرير تقييم المطاعم.

عرض مشاركة النادي في المسابقات الخاصة بالمحترفين.

اعتماد مبلغ 100 جنيه بالإضافة لقيمة الاشتراك للمساهمة في تطوير منشآت النادي.

إعلان نتيجة التصويت على اعتماد الميزانية والحساب الختامي لعام 2018-2019.

اعتماد فوز المرشحين للانتخابات التكميلية بالتزكية.

وترشح كل من أشرف زكي على منصب أمين الصندوق بجانب حمادة أنور وأحمد مرتضى منصور وأحمد عادل عبد الفتاح على مقعد العضوية لاستكمال باقي مقاعد المجلس الأبيض.

ونقل فريق الزمالك تدريباته إلى بتروسبورت بداية من اليوم للابتعاد عن أجواء الجمعية العمومية والحفاظ على تركيز اللاعبين وعدم تشتيت ذهنهم قبل نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.