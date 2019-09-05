رياضة | مصائب قوم عند قوم فوائد.. علي معلول الرابح الأكبر من تغيير مدرب تونس 

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصائب قوم عند قوم فوائد.. علي معلول الرابح الأكبر من تغيير مدرب تونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الصحف التونسية، قالت بأن منذر الكبير لديه قناعة كاملة، بأن علي معلول هو أفضل لاعب يتولى قيادة الجبهة اليسرى في منتخب تونس، حيث يملك الدولي التونسي خبرات كبيرة، سواء على مستوى المنتخبات أو على مستوى الأندية، ونجح في خوض عدد كبير من المباريات، مما يجعله قادر على أن يكون واحدة من قادة المنتخب التونسي في الفترة الأخيرة. وأشارت الصحيفة التونسية، عن كون الآن جيريس لم يكن يرى بأن المستويات التي يقدمها علي معلول كافية لإنضمام إلى صفوف منتخب تونس، وهو ما جعله يقوم بإستبعاد اللاعب من معسكر منتخب تونس قبل بطولة كأس أمم أفريقيا مصر 2019، وهو ما سبب صدمة كبيرة للجماهير التونسية وقتها. Advertisements

وعلى الرغم من تحقيق نسور قرطاج المركز الرابع في البطولة القارية، إلا إن الجماهير لم تكن راضية على الإطلاق على المستوى الذي قدمه الفريق رفقة الآن جيريس، وهو ما دفع الاتحاد التونسي إلى إقالته وتعيين منذر الكبير في منصب المدير الفني الجديد للمنتخب.

ويخوض منتخب تونس مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي، وبحسب ما تم الإعلان عنه بشكل رسمي، فإن هذه المباريات ستكون أمام منتخب موريتانيا وكوت ديفوار يومى 6 و10 سبتمبر الجارى، ويأتي هذا كله ضمن إستعدادات نسور قرطاج لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، وكأس العالم 2022.

سلطت صحيفة الشروق التونسية الضوء على عودة اللاعب والظهير الأيسر للنادي الأهلي المصري، علي معلول، إلى صفوف منتخب تونس من جديد، وذلك بعدما تمت إقالة المدرب الفرنسي، آلان جريس، وتعيين المدرب الوطني، منذر الكبير، بدلًا منه، ليصبح بذلك علي معلول هو واحد من أكبر الرابحين من قرار إقالة جيريس.

وكان منتخب تونس قد التقى مع نظيره الموريتاني في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بالقاهرة، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف، وواصل نسور قرطاج رحلته في البطولة ليخرج على يد السنغال في نصف نهائي البطولة بالخسارة بهدف نظيف.