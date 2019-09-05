الشباب يستحدث جائزة جديدة

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

قررت إدارة نادي الشباب لكرة القدم، اليوم الخميس، استحداث جائزة “لاعب الشهر” والتي تمنح بعد نهاية كل شهر للاعب الذي يقدم أفضل أداء بناء على تقييمات الجهاز الفني وتصويت الجماهير.

وذكر النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه سيتم ترشيح ثلاثة لاعبين من قبل الجهاز الفني بناء على أدائهم في المباريات الرسمية للفريق وانضباطهم في التدريبات خلال كل شهر، على أن يكون حسم الفائز من قبل تصويت الجماهير عبر قنوات النادي الإعلامية.

وذكر النادي، أن هذه الخطوة تأتي من أجل تحفيز اللاعبين لتقديم أداء أفضل على أن تقدم الجوائز من شركاء ورعاة النادي، حيث سيسلمها المدير الفني.