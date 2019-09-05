السبب الحقيقي وراء رفض ديمبلي للعب في باريس جيرمان

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الخميس 5 سبتمبر 2019
عثمان ديمبلي
كشف عثمان ديمبيلي عن سبب رفضه فرصة الانتقال إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف.
كان برشلونة مستعدًا لاستخدام الفرنسي كجزء من صفقة لإعادة توقيع نيمار ، لكنه لم يكن مستعدًا للاستماع إلى عمالقة دوري الدرجة الأولى الفرنسي.
يبدو أنه من غير المرجح أن يتم منح ديمبيلي مكانًا ثابتًا في بداية عهد إرنستو فالفيردي ، عقب وصول أنطوان غريزمان .
حيث قال ديمبيلي: "لا يهمني من سيأتي ، المنافسة لا تخيفني ؛ سأقاتل من أجل النجاح هنا".
ثمان دومبيلي بداية رائعة للموسم مع برشلونة هذا الأداء الباهت في أتلتيك كلوب في يوم المباراة الأول من لاليجا سانتاندير تلاه إصابة أخرى.
يبدو أنه سيخسر مكانه في الفريق أيضًا ، مع أخذ أنطوان غريسمان موقعه إلى جانب ليونيل ميسي ولويس سواريز في المقدمة الثلاثة.
أثبت جريزمان قيمته قبل وبعد انتقاله إلى الكامب نو بينما كان شكل ديمبلي غير متناسق خلال فترة وجوده في إسبانيا.
ويواجه ديمبلي المزيد من المنافسة للحصول على في الفريق ، بدأت غراماته خارج الملعب في اختبار صبر النادي والموظفين المدربين وزملائه في الفريق.
التقطت ديمبيلي إصابة أخرى في العضلات في سان مامز في أغسطس ولم تظهر الرغبة المطلوبة في العودة للوراء.
لذلك ، كان برشلونة على استعداد لاستخدامه كورقة مساومة في محاولاتهم للتوقيع على نيمار أو حتى السماح له بالرحيل إلى أي مكان آخر.
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