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الخميس 5 سبتمبر 2019
كتب
محمد عبد العزيز
نجح المنتخب الوطني في معادلة نتيجية مباراة اليمن وسنغافورة، لتصبح 1-1 في المباراة المقامة الان على ملعب الدولي في عاصمة الأخير، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس ىسيا 2023.
وعادل النتيجة اللاعب عبد الواسع المطري في الدقيقة 34 من تسديدة قوية تابعها اللاعب عقب ارتداد الكرة في مدافعي المنتخب السنغافوري.
وسجل هدف التقدم محسن قرواي قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، من خلال مراوغة ناجحة لحارس المرمى السنغافوري بطريقة رائعة.
ويعاني المنتخب الوطني من ازمة حادة في منتصف الملعب خلال شوط المباراة الاول، والذي يعاني أيضا منها مدرب المنتخب من نقص المعلومات الكاملة عن المنتخب المستضيف.
وشهد الشوط الأول تألق من سالم عوض حارس المنتخب الوطني، ناجحا في التصدي لعدة تسديدات محققة، كادت ان تكون اهدافا محققة.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. عبد الواسع المطري ومحسن قراوي ينهيان الشوط الأول أمام سنغافورة بهدفين لهدف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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