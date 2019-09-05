شكرا لقرائتكم فيديو وصورة .. "لفتة إنسانية" أمن الزمالك والمدير فى خدمة كبار السن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص أمن الزمالك على مساعدة كبار السن من خلال توفير الكراسى المتحركة من أجل المشاركة فى الجمعية العمومية للقلعة البيضاء، المنعقدة الآن، بمقر النادى بميت عقبة، والمقرر استمرارها حتى السبت المقبل، للتصويت على ميزانية السنة الجارية بالإضافة إلى التصويت على اعتماد فوز المرشحين بالانتخابات التكميلية بالمجلس.

فيما اصطحب أمن الزمالك إحدى العضوات إلى علاء مقلد، مدير عام النادى وعضو مجلس الإدارة، من أجل تقديم اعتذار كتابي عن عدم حضور أولادها للتسجيل فى الجمعية العمومية وهو ما وافق عليه مقلد ووجه الأمن لاصطحابها إلى إدارة الاشتراكات لتقديم الاعتذار وعدم توقيع غرامة مالية، حيث تنص اللائحة على توقيع 300 جنيه غرامة على أى عضو يتخلف عن التسجيل فى الجمعية العمومية دون تقديم اعتذار كتابى مقبول.



صورة من اعتذار السيدة المسنة

فتح باب التسجيل فى التاسعة صباح اليوم الخميس فى اليوم الأول للجمعية العمومية لنادى الزمالك، على أن يغلق التسجيل فى التاسعة مساء اليوم، ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية بند اعتماد الميزانية، بالإضافة إلى بند الانتخابات بعدما فتح الزمالك باب الترشح على اربعة مقاعد، حيث فاز المرشحون للانتخابات بالتزكية وسيتم عرضهم على الجمعية العمومية للموافقة على انضمامهم للمحلس.

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وضمت القائمة النهائية للمرشحين كلا من الفنان أشرف زكى على منصب أمين الصندوق، وترشح على منصب العضوية كل من أحمد عادل عبد الفتاح نجم الزمالك لكرة السلة السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادي، وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق، وحمادة أنور المدير الإدارى السابق للفريق الأبيض.

وكان الزمالك أعلن إقامة انتخاباته على أربعة مقاعد ثلاثة للعضوية، ومقعد أمين الصندوق، وهو نفس عدد المرشحين وهو ما يعنى نجاح الرباعى بالتزكية فى حالة موافقة الجمعية العمومية على الأمر وفقًا للائحة النادى وستعقد العمومية للتصويت على نجاح الرباعى بالتزكية من عدمه.