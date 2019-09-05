شكرا لقرائتكم تقرير طبى يحدد مستقبل رامى ربيعة مع فايلر فى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حالة من الغموض تسيطر على عودة رامى ربيعة مدافع الأهلى للمشاركة بشكل اأساسي خلال الفترة المقبلة، فى ظل تكرار إصاباته، وآخرها إصابته بشد فى العضلة الخلفية واستبعاده من رحلة الفريق الأحمر المسافر إلى غينيا الاستوائية لمواجهة كانو سبورت فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وتسلم السويسرى رينيه فايلر تقريرا طبيا عن حالة ربيعة خلال الفترة الأخيرة، ضمن سياسته فى الإطلاع على الموقف الطبى لكل اللاعبين داخل صفوف الفريق الأحمر بعد تسلمه القيادة الفنية.

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وأفاد التقرير الطبى الخاص برامى ربيعة، أن اللاعب يعانى من إصابات متكررة ويغيب عن الملاعب لفترات طويلة، وهو ما تكرر فى الإصابة الماضية، التى غيبت اللاعب عن المشاركة فى المباريات أكثر من عام قبل أن يعود مجددا للمشاركة، ولم يستمر طويلا قبل أن يتعرض لإصابة جديدة.

التقارير الطبية الخاصة بربيعة والتى وصلت فايلر من مسئولى الأهلى تُمهّد بأن يعود اللاعب للدكة الحمراء فى ظل كثرة إصاباته وعدم بقائه فى الملاعب لفترة طويلة، الأمر الذى قد يدفع المدرب السويسرى للاعتماد على المدافعين الآخرين مثل محمود متولى وياسر إبراهيم وأيمن اشرف وسعد سمير بعد اكتمال شفائه من الإصابة الأخيرة.

قدرات ربيعة لا يختلف عليها أحد فى الجهاز الفنى، وأشاد بها فايلر بعدما شاهده فى عدة مباريات لكن الأزمة تكمن فى كثرة إصاباته.