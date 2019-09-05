ثنائى مصرى لربع نهائى الصين المفتوحة...

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جدة - عمرو شويل تأهل الرباعى المصرى محمد الشوربجى المصنف الثانى عالميا لرجال الاسكواش، مروان الشوربجى، عمر مسعد، مازن هشام لاعب وادى دجلة إلى الدور ربع النهائى ببطولة الصين المفتوحة "جى بى مورجان" للاسكواش. وتستضيف الصين البطولة الدولية بمنافسات الرجال والسيدات بقيمة جوائز مادية تصل إلى 112 ألف دولار فى الفترة بين 4 إلى 8 سبتمبر الجارى. وجاءت نتيجة المباريات كالتالي:

فوز مروان الشوربجى على الإسبانى ايكر باجاريس بنتيجة 3/1 غى مباراة استغرقت 60 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 12-14, 11-9, 11-4. Advertisements فوز مازن هشام على الإنجليزى أدريان والر بنتيجة 3/1، فى مباراة استغرقت 58 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 11-9, 11-9, 11-5. فوز عمر مسعد على القطرى عبد الله التميمى بنتيجة 3/0 فى مباراة استغرقت 40 دقيقة وجاءت ننيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-3, 11-8. خسارة مصطفى عسل بطل العالم للناشئين بنتيجة 3/0 أمام الإنجليزى توم ريتشاردز فى مباراة استغرفت 49 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-9, 11-3, 11-8. فوز محمد الشوربجى على الفرنسى لوكاس سيرم بعدما استطاع البطل المصرى أن يحول تأخره بنتيجة 2/0 للفوز بنتيجة 3/2 فى مباراة استغرقت 66 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 9-11, 11-7, 11-4, 11-2.

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