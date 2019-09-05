شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى: خطأ الزمالك أهدانا باسم مرسى مجانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن إجراءات تعاقد ناديه مع باسم مرسى مهاجم الزمالك كصفقة انتقال حر بدون تسديد أى مقابل مادى للقلعة البيضاء سليمة تماماً.

ونجح نادى الإنتاج الحربى فى التعاقد مع باسم مرسى مهاجم الزمالك لمدة موسمين بشكل نهائى.

وقال مهدى: "حرصت على الاستعلام بمنطقة الجيزة عن قيد باسم مرسى فى قائمة الزمالك، وجاءنى الرد بعدم وجود اللاعب وعلى الفور قيدت باسم مرسى على السيستم الخاص بنادى الإنتاج الحربى بنجاح".

Advertisements

ويضيف مهدى: "رفضنا الشروط التى أصرت إدارة الزمالك على وضعها فى عقد إعارة باسم مرسى بعدم مشاركته فى مباريات الإنتاج مع الفارس الابيض، لذا فشلت صفقة الإعارة، وقررنا الانتظار حتى ينتهى الزمالك من تسجيل لاعبيه لتأكدنا من عدم حاجته لجهود اللاعب، وبالتالى فلن يخسر موقعاً له فى القائمة، وأتممنا اتفاقنا مع باسم بشكل شخصى وانتظم اللاعب فى التدريبات".

ويأتى انضمام باسم مرسى للإنتاج الحربى فى صفقة انتقال حر، وعلى طريقة البيع النهائى وليس الإعارة، بعد عدم قيد اللاعب فى قائمة الزمالك للموسم الجديد.

وكان الزمالك قد اشترط عدم مشاركة باسم مرسى فى مواجهات الإنتاج الحربى ضد النادى الأبيض، وهو الأمر الذى رفضه مسئولو الإنتاج الحربى متمسكين بظهور اللاعب فى كل المباريات.

ووقع باسم مرسى على العقد الجديد فى حضور اللواء أشرف عامر رئيس النادى وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق.