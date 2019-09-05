شكرا لقرائتكم ماذا قال فايلر عن "إحصائيات" أزارو ومروان محسن فى الأهلى؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسلم السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، التقرير الخاص بلاعبى هجوم الأهلى فور تسلم القيادة الفنية للمارد الأحمر خلفا للأوروجويانى مارتن لاسارتى.

وأبدى فايلر امتعاضه من أرقام وإحصائيات ثنائى الهجوم المغربى وليد أزارو ومروان محسن، لاسيما وأن الأول لم يسجل سوى 6 أهداف فقط فى على مدار الموسم الماضى بالكامل، ويرى أنه رقم ضئيل مقارنة بعدد دقائق اللعب.

Advertisements

وشارك أزارو فى 29 مباراة بالموسم الماضى ولم يسجل سوى 7 أهداف منهم 6 فى الدورى وهدف وحيد فى دورى الأبطال، وخاض 2092 دقيقة لعب، وهو رقم لا يتناسب مع مهاجم يلعب بصفة أساسية.

فيما شارك مروان محسن فى 23 مباراة وسجل 8 أهداف فقط بواقع 6 أهداف فى الدورى وهدفين فى دورى الأبطال، وخاض 1154 دقيقة لعب، وهو رقم ضعيف إلا أنه أفضل من أرقام أزارو الذى شارك فى أوقات أكثر منه.

ويرى فايلر أن ثنائى هجوم الأهلى بحاجة للتطوير وتدريبهم على استغلال الفرص أمام المرمى بدلا من إهدار الفرص السهلة.