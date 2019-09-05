الزمالك يسعى لزيادة عدد جماهيره فى نهائى الكأس...

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جدة - عمرو شويل يكثف مسئولو نادى الزمالك، مفاوضاتهم مع القيادات الأمنية، من أجل السماح بزيادة عدد الجماهير فى مباراة نهائى كأس مصر، أمام بيراميدز والمقرر لها يوم الأحد المقبل.
وطلب مسئولو القلعة البيضاء السماح بحضور 30 ألف مشجع للفريقين، وذلك بعد أن تم فى البداية تحديد 10 آلاف متفرج من كلا الفريقين.
ومن المنتظر أن يتم تحديد ملعب مباراة الزمالك وبيراميدز وكذلك عدد الجماهير خلال الاجتماع الامنى المقرر انعقاده فى الثالثة عصرًا، لا سيما وأن استاد برج العرب سيكون الأقرب لاستضافة اللقاء.
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