شكرا لقرائتكم رويز: السعودية كـ"بيتي".. وجوشوا: ثقافة مختلفة وجميلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف الملاكم أندي رويز عن سعادته بالتواجد في السعودية التي اعتبرها كـ"بيته"، فيما قال نظيره البريطاني أنتوني جوشوا إن أهمية التراث تبرز خلال التجوال في الدرعية.

وقال رويز: أشعر أنني في بيتي، السعودية المكان المناسب لصناعة التاريخ، لقد أحببت المنطقة وسكانها، وأنا متحمس للنزال الذي سيقام في ديسمبر المقبل، هذا البلد "السعودية" جميل ومحب للنشاطات الترفيهية.

وفي المقابل، قال البريطاني جوشوا: الجميع في السعودية مضياف ومحب ومتواضع، وعند التجوال في السعودية تلمس أهمية التراث، هي ثقافة مختلفة عن بريطانيا لكنها جميلة، هذا حدث مميز وسعيد لكوني جزءا منه.