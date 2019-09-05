شكرا لقرائتكم عبدالعزيز الفيصل: نزال "رويز وجوشوا" الأهم في موسم الدرعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توقع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة أن يزور الدرعية عدد كبير من الزوار يأتون من مختلف أماكن العالم، مشيراً إلى أن نزال "رويز وجوشوا" هو الحدث الأهم في موسم الدرعية 2019.

وقال رئيس هيئة الرياضة بعد انتهاء المؤتمر الصحافي الخاص بالنزال الكبير: نجحنا باستضافة هذا النزال في الدرعية، وسنعكس صورة السعودية من خلال هذه المنازلة.

وزاد: نتوقع زيارة عدد كبير من مختلف دول العالم لحضور فعاليات موسم الدرعية 2019 والذي سنعلن عنه في شهر أكتوبر، ونسعى لاستقطاب عدد كبير من الزوار لحضور النزال الذي يعتبر الحدث الأهم في الموسم.