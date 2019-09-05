بعد أزمة ماني.. الصحف العالمية تنصف الفرعون المصري.. الجارديان: صلاح مصدر قوة ليفربول

أحمد أبوعقيل

أنصفت الصحف الإنجليزية الفرعون المصري بعد أزمته مع ساديو ماني مشيرة إلى أن موقف محمد صلاح من عدم التمرير إلى ساديو مانى فى مباراة ليفربول وبيرنلي التي أقيمت بملعب "تيرف مور"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، والتى انتهت بفوز ليفربول بثلاثية نظيفة، كان طبيعياً، لاسيما أن المباراة كانت تقترب من النهاية، حيث كان اللاعب المصرى يرغب فى مشاركة ساديو ماني وفيرمينو فى هز شباك المنافس.

شهدت مواجهة ليفربول ومضيفه بيرنلي الأخيرة موقف مشين نت ساديو ماني خلال تبديله قبل 5 دقائق من نهاية اللقاء فقد ماني أعصابه مع الكادر الفني على دكة الاحتياط، في الوقت الذي أكدت فيه تقارير صحافية أنّه عبّر عن استيائه بسبب أنّ اللاعب المصري محمد صلاح لم يمرّر له الكرة في آخر هجمة لليفربول، قبل تبديله مكان البلجيكي ديفوك أوريغي، وهو ما عاد وأكده مدرب الفريق؛ الألماني يورغن كلوب، بعد اللقاء.

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن ارتفاع تقييم محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، فى النسخة الجديدة من لعبة "فيفا 20" والتى سيتم إصدارها يوم 27 سبتمبر الجارى، وهى اللعبة الحاصلة على ترخيص من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من كون محمد صلاح هو الأكثر فردية من بين لاعبى ليفربول فى الفترة الأخيرة، إلا أنه أيضا الأكثر فاعلية على المرمى، وأنه يجيد اختيار الأماكن الصحيحة فى التمركز فى دفاعات الخصم، وهو من جهة أخرى يحتل المركز العاشر فى أكثر لاعبى البريميرليج خلقا للفرص منذ بداية الموسم الماضى (77 فرصة)، متفوقا على الثنائى ساديو مانى (55) وفيرمينو (47).

ويسدد محمد صلاح على المرمى أكثر من أى لاعب آخر فى ليفربول، حيث طبقا للاحصائيات، فإنه سدد 75% من الكرات التى يلمسها حول منطقة جزاء المنافس، وقام بالمراوغة بنسبة 8.1% من لمساته للكرة، أكثر من مانى 5.5% وفيرمينو 4.1%.

اهتمت الصحف الإنجليزية بما أطلقت عليه «ثورة الغضب الكبيرة»، والتى أظهرها الدولى السنغالى ساديو مانى، نجم ليفربول .

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وقرر المدرب الألمانى يورجن كلوب، استبدال ساديو مانى بديفوك أوريجى فى الدقيقة 85، من عمر المباراة، ليخرج الأخير فى حالة غضب وتذمر شديدة ليجلس على مقاعد البدلاء.

وأكدت التقارير أن سبب غضب ساديو مانى، هو ما أظهرته لقطات تليفزيونية، من عدم تمرير محمد صلاح، زميله بالفريق، الكرة له أمام المرمى فى الدقيقة 82 من عمر المباراة.

وذكرت الصحيفة ذائعة الصيت فى إسبانيا أن النسخة الجديدة من اللعبة شهدت ارتفاع تقييم محمد صلاح وباتت طاقته الجديدة 90، بعدما كان تقييمه 88 فى نسخة "فيفا 19".



وأضافت الصحيفة الاسانية أن كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ونادي يوفنتوس الايطالي هو الخاسر الوحيد من بين كبار النجوم فى النسخة الجديدة من اللعبة، بعدما تراجعت طاقته درجة واحدة لتصبح 93 بعدما كان فى النسخة الماضية 94، بينما حافظ غريمه التقليدي ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني على ترتيبه فى صدارة النسخة الجديدة من اللعبة منفرداً بطاقة 94، وهى نفس طاقته في النسخة الماضية.

وجاء إيدن هازارد، جاء في صدارة لاعبي ريال مدريد بطاقة 91، ثم النجم الكرواتي لوكا مودريتش، أفضل لاعب في العالم لعام 2018 بطاقة 90، ثم المدافع سيرجيو راموس، بطاقة 89.

جدير بالذكر أن محمد صلاح سجل 3 أهداف فى النسخة الحالية من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".