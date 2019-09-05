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ديل بوسكي يرفض فكرة التعامل مع نيمار

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نيمار

قال فيسنتي ديل بوسكي مدرب إسبانيا السابق إنه لو كان الأمر بيده لرفض عودة نيمار مجددا إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد أن كان هدفا لبرشلونة وريال مدريد في فترة الانتقالات الأخيرة رغم تقديره لقدراته كلاعب.

وعقد جلسات تفاوض عديدة مع باريس سان جيرمان لإعادة نيمار إلى كامب نو بعد عامين من رحيله إلى بطل فرنسا في صفقة قياسية عالمية بلغت 222 مليون يورو (245 مليون دولار).

لكن فشل الناديان في التوصل لاتفاق حتى إغلاق باب الانتقالات يوم الثاني من سبتمبر أيلول الجاري وزعم ليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان أن بطل إسبانيا لم يعرض الثمن المطلوب.

كما أشار إلى أن ناديه تواصل مع بشأن المهاجم البرازيلي.

وسجل نيمار 51 هدفا مع سان جيرمان في موسمين وابتلي بإصابات قوية في مراحل مهمة بالموسم كما دخل في نزاع مع زميله إدينسون كافاني حول تسديد ركلات الجزاء.

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وقال ديل بوسكي لبرنامج استوديو استاديو التلفزيوني الإسباني "اعتقد أنه كان من مصلحة عودته ولكن إذا كنت مدربا لفريق لما وافقت على عودته".

وأضاف "رغم أنه لاعب رائع لن أفكر كثيرا في ضمه لأسباب أخرى".

وانتقد ديل بوسكي، الفائز مع إسبانيا بكأس العالم 2010 وببطولة أوروبا 2012 إضافة إلى لقبين بدوري أبطال أوروبا كمدرب لريال مدريد، نيمار سابقا عندما ترك برشلونة في 2017.

وتابع "لم يتصرف بشكل جيد مع برشلونة بل تعامل بشكل سيء جدا.

"اذا استطلعت آراء جماهير برشلونة اعتقد أن أكثر من نصف العدد لا يرغب في عودته ويوجد سبب لهذا".

 

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