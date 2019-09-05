الامارات | شاهد صورة محمد صلاح وزوجة مسئول برشلونة في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة محمد صلاح وزوجة مسئول برشلونة في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتشرت مؤخراً صورة للاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي” محمد صلاح” أثارت جدلاً كبيراً وسط توقعات برحيل اللاعب إلى صفوف فريق برشلونة الإسباني خلال الفترة القادمة. ويتواجد اللاعب المصري ”محمد صلاح” في دبي وتصادف تواجد السكرتير الفني لنادي برشلونة الإسباني ”إريك ابيدال” في نفس التوقيت مع أسرته في الإمارات. حيث ألتقطت زوجة السكرتير الفني لنادي برشلونة ”حياة ابيدال”، صورة تذكارية مع محمد صلاح، وقامت الأخيرة بنشرها مما اثار الجدل حول رغبة اللاعب في الرحيل عن ليفربول خاصة بعد ازمته الأخيرة مع اللاعب السنغالي ساديو ماني. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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