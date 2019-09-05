الامارات | مارادونا يعود إلى التدريب من بوابة فريق غير متوقع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترب الأرجنتيني دييغو مارادونا من تدريب نادي خيمناسيا لا بلاتا المتعثر في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، في مفاجأة غير متوقعة، خاصة أن مدرب الوصل والفجيرة السابق، أجرى عملية جراحية، وقرر الابتعاد عن التدريب.

وقال مارادونا في تسجيل فيديو عبر الحساب الشخصي لمحاميه ماتياس مورلا على تويتر: "خضعت لجراحة أخيراً، وأجريت اتصالات مع مسؤولي خيمناسيا، لكن في الأيام الأخيرة لم أتحدث لأي شخص".

وقال محامي الأسطورة الأرجنتيني: "مارادونا مقتنع بفكرة التدريب في الأرجنتين، ولديه علاقات جيدة برئيس خيمناسيا غابريل بيليغرينو، بنسبة 80% مارادونا سيدرب خيمناسيا".