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الامارات | هل تواجد محمد صلاح في دبي للانتقال إلى برشلونة

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أحمد طارق-دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق الإنجليزي، الجدل، بشأن رحيله عن الفريق الإنجليزي إلى صفوف فريق برشلونة الإسباني خلال الفترة المقبلة.

 

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وتواجد محمد صلاح في دبي، وتصادف تواجد السكرتير الفني لنادي برشلونة الإسباني اريك ابيدال في التوقيت ذاته مع أسرته في دبي.

 

والتقط محمد صلاح صورة تذكارية مع زوجة السكرتير الفني لفريق برشلونة حياة ابيدال، وقامت الأخيرة بنشرها، وهو ما أثار الجدل بشأن رغبة اللاعب في الرحيل عن ليفربول خاصة بعد أزمته مع ساديو ماني.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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