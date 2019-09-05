الامارات | هل تواجد محمد صلاح في دبي للانتقال إلى برشلونة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، الجدل، بشأن رحيله عن الفريق الإنجليزي إلى صفوف فريق برشلونة الإسباني خلال الفترة المقبلة.
وتواجد محمد صلاح في دبي، وتصادف تواجد السكرتير الفني لنادي برشلونة الإسباني اريك ابيدال في التوقيت ذاته مع أسرته في دبي.
والتقط محمد صلاح صورة تذكارية مع زوجة السكرتير الفني لفريق برشلونة حياة ابيدال، وقامت الأخيرة بنشرها، وهو ما أثار الجدل بشأن رغبة اللاعب في الرحيل عن ليفربول خاصة بعد أزمته مع ساديو ماني.
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