الامارات | بالفيديو.. استقبال أسطوري للكولمبي فالكاو في غلطة سراي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت جماهير نادي "غلطة سراي" التركي استقبالا اسطورياً للنجم الكولومبي، راداميل فالكاو، وأعلن نادي "غلطة سراي"، مساء الاثنين، عن انتقال فالكاو البالغ 33 عاما من العمر من النادي الفرنسي "موناكو"، حيث لعب "النمر" 39 مباراة رسمية وسجل 16 هدفا في الموسم الماضي.
وتعاقد "غلطة سراي" مع فالكاو مجانا لفترة 3 أعوام. وسيبلغ راتب المهاجم في النادي الاسطنبولي 5 ملايين يورو في السنة، وسبق لفالكاو اللعب في موناكو الفرنسي وتشيلسي ومانشستر يونايتد (إنجلترا) وأتلتيكو مدريد الإسباني وبورتو وريفر بليت الأرجنتيني.
ويشارك غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا في مجموعة صعبة مع باريس سان جيرمان وريال مدريد وبروج.
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